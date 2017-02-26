Kendini rehin aldırmış

İstanbul’daki darbe girişimine ilişkin iddianamede Hava Harp Okulu Komutanı Fethi Alpay’ın ‘Akıncı planı’ dikkat çekti. Alpay’ın darbe başarısız olunca ‘mağdur’ görünmek için kendini kelepçeletip Akıncı Üssü’ne bıraktırdığı belirlend

İddianamede yer alan generaller Ahmet Cural ve Recep Yüksel'in ifadelerine göre, Moda Deniz Kulübü'ndeki odada rehin tutuldukları sırada farklı bir odada bulunan Hava Harp Okulu Komutanı Fethi Alpay, kelepçesiz şekilde yanlarına geldiğini ve kendilerine "bir grup asker olarak darbe girişimini kendilerinin yaptığını, Genelkurmay Başkanı'nın kendilerini desteklediğini, diğer kuvvet komutanlarının da destekleyeceğini" söyleyerek darbe girişimine kimlerin destek verdiğini sordu.

Daha sonra düğünü terk eden Alpay'ın okul dekanı şüpheli Ahmet Gümüş ile birlikte darbe faaliyetlerinin hava unsurlarının komuta, takip ve kontrol ettiği, ilerleyen süreçte saat.04.00 sıralarında darbe girişiminin başarısız olacağını anlaması üzerine darbe girişiminin mağduru mizanseni yaparak kendisine kelepçe taktırmak suretiyle MAK timleriyle birlikte sabah saatlerinde Ankara'daki Akıncı Üssü'ne gittiği, bu şekilde darbeciler tarafından rehin alınmış görüntüsü vermeye çalıştığı, bu yerden ayrılırken de karargâh binasının kameralarını söktürme talimatı verdiği belirlendi.



SUİKAST TİMİNE DE DESTEK VERMİŞ

Alpay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast faaliyetinden sorumlu ekipte yer alan Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile de darbe gecesi irtibatlı olduğu ve suikast timine ait helikopterlere yakıt temin edilmesi konusunda görüşmeler yaptıkları belirlendi. Generallerin bulunduğu Moda'daki düğünü basan ekibin komutanı Üsteğmen Fatih Özcan da ifadesinde Moda'dan aldıkları Hava Harp Okulu Komutam Fethi Alpay' ı Hava Harp Okuluna bıraktıklarını anlattı.