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'da a basan kadın gazeteci hayatını kaybetti

AA
  • Giriş Tarihi: 26.2.2017 13:15 Güncelleme Tarihi: 26.2.2017 13:18
Musul'da mayına basan kadın gazeteci hayatını kaybetti
Musul'da mayına basan kadın gazeteci hayatını kaybetti

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu kent merkezinin batı yakasında bir kadın gazetecinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ölen ismin Rudaw i Şifa Gerdi olduğu ortaya çıktı

Erbil merkezli Rudaw Medya Grubu adına çalışan gazeteci Şifa Gerdi'nin, çatışmaları takip etmek için gittiği 'un batısında mayına basması sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

DEAŞ'IN MAYININA BASTI

Rudaw Medya Grubu tarafından yapılan açıklamada, Gerdi'nin Musul'un kurtarılan batı yakasındaki bir bölgede DEAŞ tarafından daha önce döşenen a basması sonucu hayatını kaybettiği, beraberindeki kameramanın ise ağır yaralandığı aktarıldı.

EKİM'DEN BU YANA ÇOK SAYIDA GAZETECİ ÖLDÜ

Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığı 17 Ekim 2016 tarihinden bu yana çatışmalar veya mayın patlaması sonucu çok sayıda basın mensubu hayatını kaybetti ya da yaralandı.