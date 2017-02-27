4 bin askerle ilk hedef Rakka

Trump’ın talimatı ile geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelen ABD Genelkurmay Başkanı ve CIA Başkanı ile yapılan görüşmelerde Suriye başta olmak üzere çok önemli konular ele alındı. Türkiye’nin Rakka operasyonu konusunda ABD ile anlaşması durumunda TSK’nın 3-4 bin personelle operasyona destek vereceği belirtildi.

Türkiye ile ABD arasında süren 'Rakka operasyonu' görüşmeleri ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile CIA direktörü Mike Pompeo'nun Türkiye ziyareti ile yeni bir boyut kazandı. Türkiye gazetesinin, üst düzey güvenlik birimlerinden edindiği bilgilere göre, El-Bab'ın DEAŞ'tan temizlenmesinden sonra Türkiye'nin Suriye'ye ilişkin yol haritası ABD'li yetkililere aktarıldı. Suriye'de Türkiye tarafından eğitilmiş 10 bin ÖSO mensubunun olduğu, bunların 7 bininin cephede kullanılacak nitelikte, 3 binin ise cephe gerisinde lojistik destekte bulunabileceği bilgisi verildi. Türkiye'nin Rakka operasyonu konusunda ABD ile anlaşması durumunda TSK'nın 3-4 bin personelle operasyona destek vereceği belirtildi.

TEK ŞART: YPG VE PYD'NİN OLMAMASI

Üst düzey güvenlik yetkilileri "Türkiye Rakka için özel bir görev kuvveti oluşturacak. Bu öneri ABD'ye yapıldı. Ancak Rakka operasyonuna Türkiye'nin katılması, YPG-PYD'nin bu operasyonunun hiçbir yerinde olmaması şartına bağlı. YPG-PYD bulunduğu yerlerde stabil kalacak. Türkiye'nin planı bu. Bazı yerlerde YPG unsurlarının 8 kilometreye kadar Rakka'ya yaklaştığı biliniyor. ABD ile birlikte Türkiye ve ÖSO'nun katılımı ile Rakka'ya yapılacak operasyonun biraz zaman alacağı tahmin ediliyor. Zorlukları var ama El-Bab'da ciddi tecrübe kazanıldı. Öncelik Menbiç'te değil, Rakka'da olacak. Türkiye'nin ABD ile birlikte Rakka operasyonunu gerçekleştirmesi halinde ABD, YPG'nin Menbiç'i terk etmesini ve Fırat'ın doğusuna çekilmesini sağlayacak" bilgisini verdi.

EL-BAB'DA SON DURUM

Fırat Kalkanı Operasyonu'na zırhlı birlikler eklenerek özel bir görev kuvvet oluşturuldu. Bu gücün operasyona dâhil olmasıyla El-Bab'ın DEAŞ'tan temizlenmesi hız kazandı. Bab'ın merkezinde son birkaç günde sıkışan 30-40 kişilik DEAŞ'lı 'ağır silahlarını bırakarak' kaçmak zorunda kaldı. DEAŞ'lı teröristler birkaç gün önce ÖSO'dan kendilerine çıkış güzergâhı göstermelerini istemişlerdi. ÖSO ise ancak bu imkânın 'ağır silahları bırakmaları' şartı ile vereceklerini gündeme getirdi. Gelinen aşamada, DEAŞ'lılar yanlarına silah almadan bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Bab'da bir-iki küçük köy dışında tüm bölge DEAŞ'tan tamamen temizlendi. Şu anda, halkın evlerine dönüşü için fiziki koşullar hazırlanıyor. Öte yandan, evvelsi gün Cenevre'de müzakereler devam ederken Suriye rejimine bağlı istihbarat binalarına düzenlenen saldırılarda 3-4 generalin öldürüldüğü, bunun üzerine Rusya ve Suriye rejiminin önümüzdeki günlerde bir operasyona hazırlandıkları ifade ediliyor. Bu kapsamda, Türk yetkililerle temasa geçen Rus askeri yetkililer, Türkiye'den Suriye'deki 'Türk askerlerinin ve Türkiye'nin destek verdiği unsurların' bulundukları koordinatları istediği öğrenildi. Ancak; İran'ın da Cenevre'deki görüşmeleri bozmak ve ateşkesi kesintiye uğratmak için çaba sarf ettiği ve provokasyonlar yaptığı iddia ediliyor. Muhalefet heyeti Başkanı Hariri "Cenevre görüşmeleri yapılırken istihbarat binalarına düzenlenen saldırı siyasi süreci engellemek isteyenlerin işidir" diyerek İran'a gönderme yaptı.

TEK SIKINTI İDLİB OLABİLİR

Üst düzey güvenlik yetkililerine göre, Trump yönetimi ile Türkiye yakınlaşmasının Türkiye-Rusya ilişkilerine zarar vermesi söz konusu değil. Türkiye-Rusya ilişkilerini sıkıntıya sokacak tek konunun Halep'in kuzeyindeki İdlib'e yapılacak bir operasyon olabileceği dile getirilirken, üst düzey yetkililer "Bu bölge muhaliflerin kontrolünde. Ancak muhaliflerle birlikte En-Nusra da var. Ruslar ve rejim; El-Nusra'yı mazeret göstererek İdlib'e saldırırlarsa Rusya ilişkiler de, ateşkes de sıkıntıya girer. ÖSO, Nusra'nın bölgeyi terk etmesi için ciddi bir çalışma içinde. Rusya ile Suriye konusunda sıkıntı çıkabilecek bir durum yok" görüşünü dile getirdi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Türkiye ile Kuzey Irak yönetimi arasında PKK'nın Sincar'dan ve Mahmur'dan çıkarılmasına ilişkin görüşmeler de sürüyor. Sincar'ın ikinci bir Kandil'e dönüşmemesi için kısa süre içinde Kuzey Irak'ın adım atması bekleniyor. Türkiye bir yandan da Irak'taki tüm Sünni grupları bir araya getirerek, Musul operasyonundan sonra İran'ın Irak üzerindeki mezhepsel politikalarına karşı, güç birliği yapmasına çaba gösteriyor.

