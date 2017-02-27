Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 63. yaş sürprizi... Rize’den Kasımpaşa’ya eski dostları, öğretmeni ve değer verdiği büyükleri kısa filmde Cumhurbaşkanı’nın bilinmeyen yönlerini anlatıp doğum gününü kutladı

63'üncü doğum gününü dün kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için belgesel tarzında kısa film çekildi. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve bir işadamının girişimiyle hazırlanan sürpriz doğum günü belgeselinde yakınları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilinmeyen yönlerini anlattı. Genç yönetmen Recep Alanoğlu ve ekibinin 3 ayda aralarında Rize, Yalova, Trabzon, Kasımpaşa'nın da bulunduğu yerlerde çektiği belgesel tadındaki röportajlar, Erdoğan'a dair pek çok hikâyeyi ortaya çıkardı. Erdoğan'ın memleketi Rize'deki 'Sadakat' kahvesinde Osman Efendioğlu'nun Karadeniz türküsü şeklinde söylediği "Doğum gününüz kutlu olsun Cumhurbaşkanım" sözleriyle başlayan ve 'Asla Yalnız yürümeyeceksin' temalı videoda sevenleri Erdoğan'ı anlattı.



Dursun Kaya (Futbola başladığı Erok Spor Başkan Vekili): Sayın kaptanım, doğum gününüz kutlu olsun. Nice mutlu senelere inşallah.

Murat Yoğurtçu (Erok Spor): Kafaya çıktığı zaman golün kaçması mümkün değildi.

Orhan Karaman (Ateş Spor): Geçti, gidiyor. Giderken kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereydi. Ben de çelme taktım ve yere düştü. Doğum gününü kutluyoruz.

Kasım Kutlu (Eski milletvekili): Tayyip Bey'i zorlu bir yılda, 1999'da Pınarhisar'a yolcu ettik.



'ALLAH RAZI OLSUN EVLADIM'

Semra Acar (Öğretmeni): Değerli evladım. Bir hocan olarak beni o kadar mutlu ettin, o kadar onore ettin ki. Allah sana sağlıklı nice ömürler, nice yaşlar, nice nice başarılar nasip etsin. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Allah senden razı olsun evladım.

Yaşar Ayhan (Berber): Kalbimize, gönlümüze taht kurdu. Çoluk çocuk, annem babam bütün ailece çok dua ediyoruz ona.

Tatanoz Ali (Rize-Güneysu). Allah onun ömrünü uzun eylesin.

Mustafa Çalık (Esnaf): Sayın Cumhurbaşkanım doğum gününüz kutlu olsun.

Kemal Efendi Hazretleri: Rabbim hayırlı uzun ömürler versin evladım.



'ADALET ONUN İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR'

Hasan Hilmi Öksüz (Mahalle arkadaşı): 1977'de Kasımpaşa'da bir mekânda otururken hemen yanımızdaki akaryakıt istasyonunda insanlar benzin almak için sırada bekliyorlardı. Tankerin gelip de istasyona benzini boşalttığı anda oradaki pompacının haksızlık yaptığını görmüştünüz. Herkese 5 litre benzin verileceği söylenmesine rağmen bazı insanlara ya daha az ya da çok daha fazla benzin veriliyordu. Siz de bu haksızlığı görüp, "Bu haksızlığa mani olmamız gerekiyor" diyerek birlikte benzin istasyonuna indik. Siz pompayı aldınız. Bana, 'Sen dikkat et, sırada kimse araya girmesin' diye talimat verdiniz. Siz de benzin pompasının başına geçip vatandaşlara dağıtmıştınız. O tarihlerde Kasımpaşa'da kabadayılar çoktu. Siz böyle bir ortamda herkesin hakkını teslim etmiştiniz. Adalet onun için çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanım doğum gününüzü kutluyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğum günü teşekkürü