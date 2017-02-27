Avusturyalı bakanın Erdoğan korkusu!

Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “referandum için gelmesin” dedi.

Türkiye'de Anayasa değişikli için yapılacak olan referandum Avusturya'da da tartışılıyor. Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz, mitinglerin Avusturya'da yaşayan Türk toplumunu ayrıştırdığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "referandum için gelmesin" dedi.

DERİN AYRILIKLAR OLUŞUYOR

Bakan Kurz Heute Gazetesi'ne verdiği demecinde 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlatarak, Erdoğan'ın Viyana mitingine 13 bin 500 kişinin katıldığını ve miting sonrasında kargaşa yaşandığına işaret etti.





OLUMSUZ ETKİ YAPIYOR

Kurz, Erdoğan'ın Anayasa referandumu dahilinde, seçim çalışması için Avusturya'ya gelmesinin, Avusturya'daki Türkler arasında ayrımcılık yarattığını ve derin ayrılıklar oluştuğunu iddia etti. Kurz, "Avusturya'da yaşayan Türkiyeliler arasında ayrışmaların derinleşmesi, entegrasyon sürecine de olumsuz etki yapıyor." ifadelerini kullandı.





HER ZAMAN GELEBİLİR



Kurz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avusturya'ya veya Avrupa Birliği'nin herhangi bir üye ülkesine devletlerarası resmi ziyaret ve devlet adamları ile ikili görüşmeler için her zaman gelebileceğini ve bundan memnuniyet duyacaklarını da sözlerine ekledi.

PKK'LILARLA AYNI SÖYLEM!

Erdoğan'ın Viyana, Berlin gibi şehirlerde Türklerle biraraya geldiği mitingler en çok Avrupa'da yaşayan terör örgütü PKK destekçilerini rahatsız etmişti. Kurz'un PKK destekçileriyle aynı çizgide buluşması dikkat çekti.