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'lı 'da yakalandı!

  • Giriş Tarihi: 27.2.2017 16:32
DEAŞ'lı terörist Konya'da yakalandı!
DEAŞ'lı terörist Konya'da yakalandı!

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından ' olabilir' şüphesiyle aranan terör örgütü üyesi olduğu ileri sürülen 32 yaşındaki Bayram A., 'da trafik kontrolü sırasında yakalandı.

Şüphelinin üstünde ve aracında her hangi bir patlayıcıya rastlanmadı. Merkez Karatay İlçesi Cem Sultan Caddesi Açık Cezaevi önünde rutin yol kontrol uygulaması yapan trafik polisi, bugün saat 14.00 sıralarında 42 FBG 82 plakalı otomobili durdurdu. Ardından ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı.

CANLI BOMBA OLABİLİR ŞÜPHESİYLE ARANIYORDU

'nın Bozkır İlçesi nüfusuna kayıtlı sürücü Bayram A.'nın ehliyet kontrolünde Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından üyesi olduğu ve ' olabilir' şüphesiyle arandığı saptandı.

YAPILAN ARAMADA PATLAYICI BULUNMADI

Bunun üzerine bölgeye Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli polisler ve bomba imha uzmanları çağrıldı. Cadde trafiği kapatılıp araçta bomba imha uzmanları tarafından inceleme yapıldı. Yapılan aramada sürücü A.'nın üstünde ve araçta herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı. Gözaltına alınan A., sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.