Die Welt temsilcisi terörden tutuklandı

PKK propagandası yaptığı tespit edilen Alman Die Welt Gazetesi Türkiye Temsilcisi Deniz Yücel tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alman Die Welt Gazetesi Türkiye temsilcisi Deniz Yücel terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ve halkı kin ve nefrete sevk ettiği iddiasıyla geçtiğimiz günlerde İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yücel, bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma savcılığındaki işlemleri ardından atılı suçlar kapsamında nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklanmak üzere sevk edildi.

İstanbul 9 Sulh Ceza Hakimliği'nde gerçekleştirilen sorgu ardından Deniz Yücel tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakim Mustafa Çakar, tutuklama kararında Deniz Yücel'in PKK örgütünü övdüğü, kanlı örgüt yöneticilerinin Türkiye aleyhine sözlerine yazılarında yer verdiği ve hendek kazan teröristlerin yakıldığı iftirasını attığı belirtildi.

Hakimlik kararında kuvvetli şuç şüphesinin bulunduğu belirtildi. PKK Şüphelisi gazeteciye destek vermek üzere CHP'li milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş ve Mahmut Tanal'ın İstanbul Adliyesine gelmeleri dikkat çekti.