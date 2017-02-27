Son dakika: HSYK'dan yeni kararname

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi'nin 282 sayılı adli yargı kararnamesi 427 ve 283 sayılı idari yargı kararnamesi ile 27 hakim ve savcının görev yeri değişti. İşte detaylar...

HSYK 454 kişilik yeni kararname yayımladı. Yargıtay'a 100 tetkik hakim görevlendirildi. Kararnameyle daha önce açığa alınanlardan 65 hakim-savcı göreve iade edildi. Meslekten istifa eden ya da emekliliğe ayrılan bazı isimler mesleğe kabul edildi. Yargıtay'a 100 tetkik hakim atanırkan; Batı Başsavcı Vekili Ergün Şahin Ankara Başsavcı Vekilliğine getirildi.

HSYK'DAN YENİ KARARNAME

HSYK 227 HAKİM VE SAVCIYI İHRAÇ ETTİ