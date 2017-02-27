İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nca uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 2 kişi tutuklanırken piyasa değeri 100 bin TL’yi aşan uyuşturucu madde ele geçildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul genelinde uyuşturucu kaçaklarına yönelik başlatılan operasyon kapsamında 2 kişi tutuklanırken çok miktarda uyuşturucu madde ele geçildi.

ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE

İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince A.A. isimli şüphelinin evinde piyasaya sürülmek üzere uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi. Narkotik köpeği İmla'nın da katılımıyla düzenlenen baskında evin çeşitli yerlerine saklanmış hatta bir kısmı satışa hazır hale getirilmiş 3840 gram toz esrar, 585 gram scank ve paketlenmiş halde metamfetamin maddesi ele geçirildi. Arama esnasında evde bir şüpheli bulunurken evde bulunamayan A.A. evin bulunduğu sokakta Jandarma ekiplerince yakalandı.

Jandarma’dan dev vurgun!





2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Piyasa değeri 100 bin TL'yi aşan uyuşturucu maddeler imha edilirken, A.A. ve yakalanan diğer şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan A.A. ve diğer şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmesi ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan A.A.'nın bağlantılı olduğu kişiler ile ilgili derinlemesine soruşturma başlatıldığı öğrenildi.