Kanada’ya kaçacak

Türkiye, elebaşının Kanada’ya kaçacağına dair somut belgeleri Trump yönetimine gönderdi. Belgeler arasında Kanada’dan satın alınan arazinin tapu kayıtları da var

Türkiye 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra kaçacak yer arayan, bu kapsamda, Mısır, Ürdün, Güney Afrika ve Kanada gibi ülkelerde arayış halinde olan terör örgütü elebaşının "hareketliliği" izlenirken, Kanada seçeneğine dair somut bulgulara ulaşıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bu yöndeki verileri kamuoyu ile paylaşınca ABD'de yeni başkan Donald Trump'ın iş başına gelmesinden sonra Türkiye'ye "Kanada'ya kaçacağı konusunda elimizde somut bilgi, belge var mı?" diye sordu.

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İŞTE BELGE, İŞTE TAPUSU...

Adalet Bakanlığı gelen bu kritik soru üzerine ABD adalet bakanlığına terör örgütü elebaşının Kanada'ya kaçacağı yönündeki net istihbarat bilgilerini Washington yönetimine gönderdi. ABD'ye gönderilen belgeler arasında terör örgütü elebaşı için Kanada'da yaşayan Türk vatandaşı FETÖ'cülerin bu ülkede satın aldıkları arazinin tapu kayıtları gibi kritik belgeler de yer aldı. ABD'ye gönderilen cevap yazısında eldeki bütün bu veriler ve belgelerin Gülen'in Kanada'ya kaçacağının somut göstergesi olduğu değerlendirmesi de yapıldı.

NEDEN KANADA?

FETÖ elebaşı Gülen 15 Temmuzdan sonra Kanada'nın yanı sıra özellikle Mısır ve Güney Afrika'ya kaçış planları yapmıştı. Mısır ile temasları somutlaşan Gülen, Mısır yönetiminin mesafeli durması nedeniyle ABD'deki seçimlerden sonra çok sayıda ABD vatandaşının geçiş yaptığı bilinen Kanada seçeneğini ön plana çekmişti. Terör örgütü elebaşının bu tercihinde Türkiye'yle Kanada arasında ABD ve diğer ülkelere benzer bir somut suçların iadesi sözleşmesinin bulunmamasının da etkili olduğu değerlendiriliyor.

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İADE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Türkiye Pensilvanya'daki adresi bilinen Fetullah Gülen için 15 Temmuz öncesinde ABD'den iade talebinde bulunmuştu. Adalet Bakanlığı bu FETÖ'cü darbe girişimi sonrasında bu yapının uluslar arası anlamda silahlı ve şiddeti benimseyen bir terör örgütü olduğunun belgesi olarak 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma belgelerini de ABD'ye gönderdiği ikinci iade dosyasıyla Washington yönetimine iletmişti. Henüz ABD Adalet Bakanlığı incelemesinde olduğu bilinen iade talebi dosyasındaki belgeler arasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ifadeleri önemli yer tutuyor. Akar, bu ifadelerinde kendisini rehin alan FETÖ'cülerin "Seni istersen Fetullah Gülenle görüştürebiliriz" dediklerini aktarmıştı. İade dosyasında ayrıca soruşturma sırasında darbe girişimini FETÖ'nün yaptığına dair net bilgiler aktaran itirafçıların ifadeleri de bulunuyor. ABD Adalet Bakanlığı iade dosyasını incelemesini tamamladıktan sonra nihai kararı vermesi için dosyayı ilgili adli makamlara gönderecek.