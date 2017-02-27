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'den 'ın 'a yönelik saldırılarına !

AA
  • Giriş Tarihi: 26.2.2017 21:40 Güncelleme Tarihi: 27.2.2017 01:56
Türkiye'den Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına kınama!
Türkiye'den Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına kınama!

, 'ın, cephe hattında 'a yönelik saldırılarını kınadı.

'ndan yapılan yazılı açıklamada, " tarafından 24 Şubat'ı 25 Şubat'a bağlayan gece temas hattında 'a yönelik olarak ağır silahlarla gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Şehit olanlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm Azerbaycan halkına başsağlığı ile yaralılara acil şifaların dilendiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ermenistan çeyrek asırdır Azerbaycan'ın topraklarının beşte birini işgal altında tutmaktadır. Nisan 2016'da temas hattında ve Azerbaycan-Ermenistan sınırının bazı kesimlerinde yaşanan şiddetli çatışmaların tekrar yaşanmamasını teminen Ermenistan'ı ateşkese uymaya ve ihlallere son vermeye davet ediyoruz.

Yukarı Karabağ ihtilafının çözümü için oluşturulan AGİT Minsk Grubunun bir üyesi olan , ihtilafa Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde adil ve kalıcı bir çözüm bulunması yönündeki çabaları desteklemeyi sürdürecektir. Bu bağlamda Minsk Grubunun, söz konusu ihtilafın çözümü konusundaki çabalarına ivme kazandırmasının zorunluluk arz ettiğini değerlendiriyoruz."

Açıklamada ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Azeri mevkidaşı Elmar Memmedyarov ile telefonla görüşerek, bilgi aldığı belirtildi.