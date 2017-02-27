Yeni görevi FETÖ ile ilgili

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mehriban Aliyeva'yı Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı olarak görevlendirmesinin yankıları sürerken, Rusya Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Sergey Markov, kararın "FETÖ ile ilgili olduğunu" savundu. Sputniknews'a göre, Rus basınına konuşan Markov, "Bu karar da (Aliyeva'nın yeni göreve getirilmesi) bu Anayasa değişikliğiyle ilgili" diye konuştu. Değerlendirmesinde "Türkiye'de darbe girişimini Fetullah Gülen ağı ve onun ABD yanlısı güçleri yaptı" sözlerini kullanan Markov, "Bu ağ Azerbaycan'da da faal çalışıyordu. Onların gücünü hiç bir şekilde gözardı etmemek lazım. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı makamının oluşturulması ve Cumhurbaşkanı'nın (İlham Aliyev) yakını olan bir kişinin bu göreve getirilmesi, bazılarının mevcüt cumhurbaşkanına yönelik yasadışı eylem isteklerini önlemek amacını taşıyor" dedi.