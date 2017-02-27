Yüzsüzlükte sınır tanımadı

Darbeci damarı kabaran Hürriyet “Karargâh rahatsız” başlıklı skandal haberini, dünkü sayısında savunmaya kalktı. Kaynaksız haber için “gazetecilik saikleriyle hareket edildi” derken, attığı başlığı ise savunamadı

Darbe kışkırtıcılığı yaptığı manşetiyle önceki gün gündem olan Aydın Doğan'ın Hürriyet gazetesi, dün de birinci sayfasında o manşeti savunan bir açıklama yayımladı. Haberi yapan Hande Fırat'ın Orgeneral Hulusi Akar'a yönelik eleştiri ve suçlamaları Genelkurmay Başkanlığı İletişim Dairesi'ne sorduğu, aldığı yanıtları da gazetecilik ölçüleri içinde haberleştirdiği belirtildi.

AYDIN DOĞAN RAHATSIZ



O MANŞETİ SAVUNDU

Cumhuriyet gazetesinin 23 Mayıs 2003 tarihli "Genç subaylar tedirgin" başlıklı manşetini hatırlatan haberi ile gündeme gelen Hürriyet, tepkiler üzerine birinci sayfasından bir açıklama metni yayımlamak zorunda kaldı. Açıklamada, darbe kışkırtıcılığı yapan manşeti savunan Doğan Grubu, haberin son zamanlarda Orgeneral Akar'a yöneltilen eleştirilere dönük yanıtları içerdiğini vurguladı. Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hürriyet, bu haberde yalnızca gazetecilik saikleriyle hareket etmiştir. Gazetemizin Ankara Temsilcisi Hande Fırat, habercilik amacıyla Orgeneral Akar'a yönelik söz konusu eleştiri ve suçlamaları Genelkurmay Başkanlığı İletişim Dairesi'ne sormuş, aldığı yanıtları da yine gazetecilik ölçüleri içinde haberleştirmiştir."

RAHATSIZ OLAN KARARGAH DEĞİL AYDIN DOĞAN!

HÜRRİYET'E TEPKİ ÇIĞ GİBİ!