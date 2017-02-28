Ay turizmi seneye başlıyor

SpaceX CEO'su Elon Musk, Ay'a turistik seyahatte bulunmak isteyen iki kişinin yüklü bir ödeme yaptıklarını, Ay seyahatinin seneye gerçekleşeceğini açıkladı.

Uzay araştırma kuruluşu SpaceX'in CEO'su Elon Musk yaptığı açıklamada, 2018 yılında Ay'a turist olarak gidecek iki maceracının, 2017'nin sonlarında sağlık testlerine tabi tutulacağını ve eğitim almaya başlayacağını bildirdi. Katılımcıların kimlikleri açıklanmadı.

Turistik seyahat için Ay'a gidecek araç, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral'den fırlatılacak. Söz konusu tesis, aynı zamanda 20 Temmuz 1969'da Ay'a ilk insanlı inişi gerçekleştiren Apollo 11'in de fırlatıldığı yer.

Musk yaptığı açıklamada, "Bu kişiler tıpkı Apollo astronotları gibi, insanın evrensel keşif ruhuyla hareket ederek, insanlığın tüm umut ve hayallerini uzaya taşıyacaklar," dedi.

Plan eğer ilan edildiği tarihte gerçekleşirse, 1972'deki Apollo 17 misyonundan 45 yıl sonra, ilk insanlı Ay seyahati olacak.

SpaceX bu turistik gezinin son olmayacağını, Ay'a seyahat etmek isteyen başka kişilerin de başvurduğunu açıkladı. Seyahate katılacak turistler, Ay'ın yörüngesi etrafına dönecek, yüzeye iniş yapmayacak.

Daha önce uzay turistleri Uluslararası Uzay İstasyonu'na çıkmak için Rus hükümetine 20 milyon dolar ödemişti. Ay turistlerinin SpaceX'e ne kadar ödeme yaptıkları ise gizli tutuldu.