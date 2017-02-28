Başbakan Yıldırım AK Parti grup toplantısında açıkladı! "Söz verdik yerine getirdik"

AK Parti Grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "KOSGEB aracılığıyla küçük ve orta ölçekli işletmelere gerekli şartları sağlamaları durumunda 3 yıl vadeli faizsiz kredi vereceğimizi duyurmuştuk. Bu kredi 50 bin liraya kadar olacak dedik ve bu bağlamda başvuran 460 bin 167 işletmeye bu krediyi verme kararı aldık. Kredi verme işlemi bugün başlıyor. İlk yıl ödeme yok, geri kalan 2 yılda da faiz yok. Aldığın parayı eşit taksitlerle ödüyoruz. 50 bin liraya kadar olan sıfır faizli kredinin ihtiyacı olan küçük esnafa verilmesi sağlanıyor. Söz verdik yerine getirdik" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmanın ana başlıkları şöyle oldu:

ARTIK HİÇ KİMSE MİLLETİN YETKİSİNİ DEĞİŞTİREMEYECEK

Az önce 28 Şubat filmini izledik. Orada milli iradenin nasıl bir şekilde el değiştirdiğini çarpıcı bir şekilde gördük. Biz niye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diyoruz. Çünkü millet yetkiyi sandıktan doğrudan kendisi verecek. Milletin yetkisini abidik gubidik yaparak hiç kimse tezgahla değiştirmeyecek. Onun için 16 Nisan'da milli iradenin tesisi için evet... Azerbaycan-Ermenistan anlaşmazlığı yıllardır kanayan bir yaradır. Bu konuda Azeri toprakları Ermeni çeteciler tarafından işgal edilmiş, bu sorun bugüne kadar çözülememiştir. Türkiye olarak Azerbaycan'ın derdi bizim derdimizdir, sevinci bizim sevincimizdir. Kardeş Azerbaycan'ın haklı davasında her zaman yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

PAKİSTAN BİZİM İÇİN HER ZAMAN DOSTTUR VE KARDEŞTİR

Geçtiğimiz gün cennet mekan rahmetli Necmettin Erbakan'ın ölümünün sene-i devriyesiydi. Bu vesile ile rahmetli hocamızı rahmetle anıyorum. Cumhurbaşkanlığı sistemi için yapılacak halkoylamasına sayılı günler var. Sayılı günler çabuk geçer. Her anımızı verimli geçirmeliyiz. Bu bağlamda geçtiğimiz hafta partimizin en üst karar organı MKYK'yı topladım. Ülkemizin, bölgemizin ve uluslararası konularla ilgili meselelerini ele aldık ardından da basın yayın temsicileriyle biraraya geldik. Geçtiğimiz Perşembe günü Türkiye-Pakistan Stratejik İşbirliği Konferansı'nı Pakistan Başbakanı Sayın Nevaz Şerif'le birlikte gerçekleştirdik ve önemli kararlar aldık. Terörle büyük mücadele veren Pakistan'la tam dayanışma olduğumuzu ifade ettik. Pakistan bizim için her zaman dosttur ve kardeştir.

TÜRKİYE IRAK BÜTÜNLÜĞÜNE VE ANAYASASI'NA SAYGILIDIR

Dün Irak Kürt Bölgesel Yönetim Başkanı sayın Mesut Barzani ile konuşarak ikili ilişkilerin gelişmesi, PKK'ya karşı işbirliğinin arttırılması ve terörle mücadelede etkin bir çalışma yapılmasını ele aldık. Bugünlerde bir bayrak hikayesi gidiyor. Irak Anayasası'na göre Kuzey Kürdistan Bölgesel Yönetimi özerk bir yapıdır. Parlamentosu vardır, Başbakanı, Bakanları, ayrı bayrağı vardır. Dünyada bu şekilde tanınır. Sanki yeni bir teamülmüş, yeni bir uygulamaymış gibi bunu gündeme getirmenin iyi niyetle izahı mümkün değil. Türkiye Irak'ın toprak bütünlüğüne sonuna kadar saygı duyar, Irak Anayasası'nın gereği neyse ona da saygı duyar. Bizim bunun dışında başkaca bir diplomatik teamül geliştirmek buna göre yeni usüller ortaya koymak gibi bir uygulamamız olmadı, olamaz.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM: DÜNYAYI ÖRGÜTLERİN BAŞINA YIKTIK

PKK'NIN KÜRTLERİN DERDİYLE DERTLENMESİ GİBİ BİR ŞEYİ YOK

Teröre bulaşmamış Kürtler bizim kardeşimizdir. Ülkemizde Kürk kökenli kardeşlerimiz de bizim başımız tacıdır. Bu vatandaşlarımız Kürtlüğü ile ne kadar iftihar etse o kadar yeridir. PKK'nın Kürtler'i temsil etmesi, Kürtler'in dertleriyle dertlenmesi iddiası da koca bir yalandır. Problem Kürt kökenli vatandaşlarımızın hayatını kahreden, geleceğini yok eden terör örgütü PKK'nın ta kendisidir. Bu terörle mücadeledeki amacımız, orada yaşayan onurlu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kardeşlerimizi bu terör örgütünün belasından kurtarmaktır. Yaptığımız budur bununla elhamdüllillah çok büyük mesafeler katettik. Çukurlar açan elikanlı çeteleri şehirlerden çıkarttık. Kırsalda, dağda, bayırda dünyayı bunlara dar ediyoruz.

ABD'YE SÖYLEDİK: PKK'NIN KUZENLERİYLE AYNI SAFTA OLMAYIZ

Dün gerçekleştirdiğimiz Bakanlar Kurulu'nda önemli konuları ele aldık. Türkiye'nin El Bab operasyonunu Özgür Suriye Ordusu'na destek vererek tamamlamasından sonra DEAŞ'ın Rakka'dan çıkarılması konusunda ABD, koalisyon güçleri, Rusya ve diğer paydaş ülkelerle görüşmeler devam ediyor. Bu konuda verilmiş bir kararımız yoktur. Ama verilmiş bir kararımız var, o da şudur: Rakka'da PKK'nın yok edilmesiyle ilgili olarak PKK'nın kuzeni, eşiti konumundaki YPG, PYD gibi örgütler, terör unsurları destek amacıyla kullanılırsa biz bu operasyonlarda katiyyen olmayız. Hiçbir terör örgütüyle yanyana olamayız. Hele hele canımızı acıtan, enerjimizi azaltan bu alçak PKK terör örgütünün akraba örgütleriyle katiyyen hiçbir operasyonu içinde olmayız. Amerika'da söylediğimiz çok açık ve nettir: Bir terör örgütünü yok etmek için başka bir terör örgütünü kullanırsanız daha sonra o terör örgütünü yok etmek için ne yapacaksınız?

TÜRKİYE'NİN AYDINLIK YARINLARINA ŞAFAK SAYIYORUZ

Türkiye'ye yakışan 120 tesisin toplu şekilde açılışını gerçekleştirdik. Yatırım tutarı yaklaşık 1 milyar olan tesisleri hizmete aldık. Bu millete hizmet aşkıyla o kadar çok çalışıyoruz ki, açılışları da 100'er 100'er yapıyoruz. Vakit yok. Bu büyük millete bu hizmetler yakışır. Şu sıralar çok bereketli bir işe başladık. 79 milyon vatandaşımızla birlikte yeni bir başarı destanı için şafak sayıyoruz. Türkiye'nin aydınlık yarınlarına, berrak ışıklarıyla tertemiz bir güneş doğsun istiyoruz.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM: ONLAR ATATÜRK'E DE HAYIR DEDİLER

HALKOYLAMASINA KADAR DURMADAN, YORULMADAN ÇALIŞACAĞIZ

Ankara, Arena'da sözleştik. Memleketin her köşesinden gelmiş binlerce teşkilat mensubumuzla söz verdik: Çocuklarımız, gençlerimiz, iş, aş, bereket için; kısacası istikbali parlak bir Türkiye için halkoylamasına kadar durmadan, yorulmadan çalışacağız. 81 il 79 vatan evladı söz verdi. Bu kutlu yürüyüş için bütün memleket sevdalıları, demokrasi gönülleri söz verdi.

ANKARA ARENA'DAKİ COŞKU TÜM 81 VİLAYETİMİZE YAYILDI

Memleket sevdalıları Almanya da bizi heyecanla karşıladı. Salonlara sığmadılar. Arena'daki coşku bütün Türkiye'ye ilham oldu. İlk mitingimiz, ilk durağımız Kahramankazan oldu. Hani şu 15 Temmuz alçak darbe girişimi sırasında 8 bin kişiyle Akıncı ihanet üssünü kuşatan Kahramankazan, darbecilere karşı milli iradeyi savunmak için darbecilere karşı milli iradeyi savunmak için 9 şehit veren Kahramankazan. 25 bin Kahramankazan'lı büyük bir heyecanla bizi bağrımıza bastı. Yüzbinlerce evete, sonra milyonlarca evete döndük. Sözler Almanya'da verilmeye başlandı, Ankara'dan, Arena'dan 81 vilayetimize yayıldı. 15 Temmuz gecesi milli irade için ilk sözü söyleyen Kahramankazanlar, referandum için de ilk mitingde noktayı koydu: Demokrasi için, milli irade için evet dedi.

REFERANDUM DİYE İŞLERDEN ASLA TAVİZ VERMİYORUZ

Ne demiştik biz; evet berekettir, evette bereket vardır. Bereket, paylaşılarak çoğalır. O yüzden her demokrasi gönüllümüz 16 Nisan'a kadar konuya, komşuya, eşe, dosta neden evet dediğimizi anlatacağız. Evet diyoruz deyip, bir bir sebepleri sıralayacağız. Diyecek ki, "Sadece geçen hafta havadan ve karadan terör gruplarına karşı 178 operasyon gerçekleşti. 40'a yakın teröristi etkisiz hale getirdik. Sadece 1 haftada. DEAŞ'la ilişkisi olan 66 kişi güvenlik birimlerimizce ele geçirildi". Bir nokta çok önemli. AK Parti hükümeti olarak bahane değil iş üretiyoüruz. Referandum var diyerek millete karşı sorumluluğumuzu asla unutmuyoruz, işlerden asla taviz vermiyoruz. Mali disiplini asla ihmal etmiyoruz. Seçim dönemi diyerek milletin kaynaklarını heba etmiyoruz.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM AÇIKLADI: BİTECEKSİNİZ BAŞKA YOLU YOK!

KOSGEB KREDİLERİ VERME İŞLEMİ BUGÜN BAŞLIYOR

Dünyanın en büyük havalimanı inşaatı İstanbul'da son sürat devam ediyor. Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren yapımı sürüyor. KOSGEB aracılığıyla küçük ve orta ölçekli işletmelere gerekli şartları sağlamaları durumunda 3 yıl vadeli faizsiz kredi vereceğimizi duyurmuştuk. Bu kredi 50 bin liraya kadar olacak dedik ve bu bağlamda başvuran 460 bin 167 işletmeye bu krediyi verme kararı aldık. Kredi verme işlemi bugün başlıyor. İlk yıl ödeme yok, geri kalan 2 yılda da faiz yok. Aldığın parayı eşit taksitlerle ödüyoruz. 50 bin liraya kadar olan sıfır faizli kredinin ihtiyacı olan küçük esnafa verilmesi sağlanıyor. Söz verdik yerine getirdik.

VERGİSİNİ DÜZENLİ ÖDEYENLERE YÜZDE 5 İNDİRİM YAPILACAK

Mükelleflere vergilerini düzenli ödemeleri halinde yüzde 5 indirim geçen hafta Meclis'te kabul edildi. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız, gurbetçiler veya yabancılar Türkiye'den konut veya işyeri satın almaları halinde kendilerinden KDV alınmayacak. Ancak bunu kötüye kullanıp, ticarete dökerlerse alınmayan KDV tekrar onlardan geri alınacak. Bu da konut sektörünü, emlak sektörünü canlandıracak, aynı zamanda dışarıdan Türkiye'ye döviz girişini de arttıracak önemli bir karardır.

ÇİFTÇİLERİMİZE TOPLAM 12.8 MİLYAR ÖDEME YAPACAĞIZ

Referanduma gidiyoruz diye işi gücü rafa kaldıramayız. 23 ili kapsayan özel bir kalkınma planıyla ekonomiye can, vatandaşa iş, aş sağlayan cazibe merkezleri programını da başlattık. Bugüne kadar 25 milyar liralık bu bölgelere yatırım için müracaat geldi. Dün itibarıyla bu müracaatlar doldu. 150 bin üzerinde vatandaşımıza, gencimize iş, aş imkanı sağlayacak. Buradan önemli bir müjdeyi çiftçilerimize verelim. Bizim AK Parti iktidarı olarak 14 yıllık dönemimizde tarıma, hayvancılığa ola desteklerimizi 1.8 milyardan 12 milyarın üzerine çıkardık. Geçen senenin sonlarına doğru aldığımız bir kararla çeşitli adlar altında verilen bu destekleri iki kalemde toplayıp, iki dönemde biri hasattan önce diğeri de hasattan sonra olmak üzere; yani Nisan-Mayıs, Eylül-Ekim'de vermek suretiyle bu desteklerin daha anlamlı halg elmesini hedefledik. Üreticilerimize toplam 12.8 milyar ödeme yapacağız. Mazot ve gübre paralarını Mart ayı içinde ödeceğiz.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM: BÖLMEYE KALKANLAR BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ ALDI

İMAM HATİPLER KAPATILINCA PROBLEM ÇÖZÜLMÜŞ MÜ OLACAKTI?

Cumhurbaşkanlığı sisteminin faydasını anlatırken, vesayet ortadan kalkacak diyoruz. Vatandaş seçim yapıyor, oyunu veriyor, zannediyor ki herşey bitti. Bir daha ki seçime kadar rahat. Nerde? Ankara'ya geliyorlar alavere, dalavere işler değişiyor. İşte gördük 28 Şubat. Vatandaş yetkiyi vermiş, iktidar olmuşlar. Ama birileri bu iktidarı sevmemiş. Bir vesayetle 28 Şubat darbesi gerçekleşti. Bazıları isim koyuyor; posmodern darbe. Dürüst olun, bal gibi darbe teşebbüsü. Tanklar Ankara sokaklarında gezdi mi gezdi. Şu karara bakın: Rejim tehlikede olduğu için imam hatip okullarının orta bölümleri kapatılsın. Sanki bu okullar kapatılınca Türkiye'nin problemi çözülmüş olacak.

MİLLETİN İRADESİ TANKLARIN GÜCÜNÜ YENMİŞTİR

15 Temmuz'da da tanklarla sokakları işgal etmeye, milletin iradesine darbe vurmaya çalışanlar, 28 Şubat'ı planlayanların hedefiyle aynıydı. Bunlar darbe kardeşleridir. Her ikisi de milli iradeye karşı darbe girişiminde bulunumuştur. 28 Şubatçılar başarılı olmuş, 15 Temmuzlar'dakiler de tuş olmuştur. Milletin iradesi tankın gücünü yenmiştir. Bir hükümet iş yaparken birtakım çeteler, gruplar rejim tehlikede diye çığırtkanlık yapıyorsa bilin ki, millete yapılan bu hizmetten rahatsızlık duyuyorlar. O dönemde karanlık siyaset koridorunda at koşturanlar, demokrasiye balans ayarı verdik diyenler, 15 Temmuz kulağınıza küpe olsun.

BU ANAYASA İLE MEVSİMLİK HÜKÜMETLER TARİHE GÖNDERİLECEK

Şimdi bu millet sandığa gidecek. Vaseyet rejimini, müdahale meraklılarını tarihe gömmek için evet diyecek. Milletin üstünde bir güç olmaması için evet diyecek. Anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı sistemiyle daha güçlü müreffeh bir Türkiye'nin kapılarını açıyoruz. 4 yıl yerine 5 yılda bir seçim yapılacak. Cumhurbaşkanlığı ile Meclis seçimini aynı günde yapacağız. Türkiye'yi mevsimlik hükümetlerden kurtardık kurtarmasına da, şimdi bunu anayasal güvence altına alıyoruz. AK Parti mevsimlik hükümetleri tarihe gönderdi. Ama bunun anayasal bir güvenceye kavuşması lazım. Bu anayasayla inşallah referandumda, kabul edilince gerçekleştirilmiş olacağız.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

SAYIN KILIÇDAROĞLU'NUN SSK'YI YÖNETTİĞİ GİBİ YÖNETMİYORUZ

Kılıçdaroğlu sanki zamanında 1995'de DYP ile beraber birden bire 100 milletvekili sayısını arttırmamış gibi kalkmış efendim 50 milletvekili arttırıyorsun diyor. Allah'tan kork! Siz o gün 100 milletvekili arttırdınız. Şimdi 80 milyonluk Türkiye'de 50 milletvekili arttırılmasına laf ediyorsunuz. Merak etme sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi senin SSK'yı yönettiğin gibi yönetmiyoruz.

SAYIN KILIÇDAROĞLU PARTİSİNE BİR İKİNCİ BAŞKAN SEÇSİN

Yeni Anayasa ile meclisin hiçbir yetkisi kısıtlanmıyor; tam aksine güçleniyor. Milletvekilleri yazılı soru soracak, bakanlara soracak, Cumhurbaşkanı yardımcılarına soracak. Meclis denetim görevini eksiksiz yapacak. Ama istemezük heyeti sağda solda bilgi kirliliği oluşturmaya devam ediyor. Tutturmuşlar tek adam rejimi olacak, Meclis işlevsiz kalacak. Senin keyfin için iki Cumhurbaşkanı, iki Başbakan, iki belediye başkanı mı çıkaralım. Kendisi CHP'nin genel başkanlığına iki genel başkan seçsin. Nasıl olacak diyorsa HDP'ye baksınlar, onların yaptıklarını yapsınlar.

YATAK SAYISINDA ABD'DEN 4 AVRUPA'DAN 3 KAT İLERİDEYİZ

OECD bir rapor yayınladı. Hastanelerde yatak sayısı bakımından ABD'nin 4, Avrupa'nın 3 kat ilerisindeyiz. CHP Genel Başkanı tek adam diyor. Bu kadar da çarpıtma olur mu yahu! Evet Cumhurbaşkanı tek adam olacak, doğru! Ve onu millet seçecek, millet! Meclis'te millet adına denetleyecek. Bu kadar açık ve net. Kararımız evet. Ama sizin niyetiniz üzüm yemek değil, bağı kökünden kurutmak. Türkiye'de denizin ortasında su aldırmaya çalışıyorsunuz.

DÖRDÜNCÜ CEMRE 16 NİSAN'DA SANDIĞA DÜŞECEK İNŞALLAH

İlk cemre düştü, ikinci cemre suya, üçüncü cemre toprağa düşecek. Dördüncü cemre inşallah 16 Nisan'da sandığa düşecek. İlk durak şehzadeler şehri Amasya. Çarşamba günü Amasya'dayız. Ondan sonra Tokat'a geçiyoruz. Evet selini memleketin her köşesine her bucağına yayacağız. Bu süreçte herkes bölgelerinde gece gündüz çalışacak. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız sahada olacak. Hedefe giden yolda çekilen cefa mübahtır anlayışıyla hep birlikte çalışacağız, birlikte başaracağız. Buradan CHP'YE, MHP'ye, HDP'ye ve diğer partilere gönül veren bütün vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunuyorum: Mesele siyaset değil, mesele memleket meselesidir. Mesele sen ben meselesi değil. Mesele millet meselesidir. Onun için 16 Nisan'da kararımız net, oyunuz evet olsun.