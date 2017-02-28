Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hürriyet'in skandal manşetine sert cevap

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda resmi temaslarda bulunacağı Pakistan ziyareti öncesi açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürriyet gazetesinin son skandalı 'Cunta bildirisi' ile ilgili çok sert değerlendirmelerde bulundu. Toplumun her kesiminden yoğun tepki çeken Hürriyet'in son skandalını Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terbiyesizlik ve seviyesizlik" olarak değerlendirdi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...

Pakistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " İslamabad zirvesinin tarihi bir önemi olduğunu söylemeliyim" dedi. Pakistan ziyareti çerçevesinde pekçok ikili görüşme yapacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ziyaretim vesilesiyle zirveye katılacak olan liderlerle ikili görüşme yapma imkanı da bulacağım. Türkiye Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın ilk kurucularındandır. Bölgesel işbirliği ve kalkınma çabalarını arttırmak amacıyla Pakistanv e İran'la birlikte 1995'de tesis etmiş olduğumuz örgüt bilahare genişlemiştir. Bugün örgüt toplam 400 milyon nüfusa hitap etmektedir. 10 kardeş ülkeyi de kapsamaktadır. İslamad zirvesi kritik gelişmelerin yaşandığı, tarihi nitelikli olayların meydana geldiği bir dönemde icra ediliyor. Avrasya'nın dünya siyasi, ticari, ekonomik sahnesinde ağırlığının başladığı bir dönemden geçiyoruz. Bölgesel refah ile ulaştırma, enerji, iletişim ve ticaret hatlarının birbirine bağlanması arasında yakın bir ilişki vardır. Bu yöndeki çabalarımızın koordinasyonu ve sonuç odaklı çalışmalarda teşkilat çok kıymetli bir platform oluşturuyor. Türkiye teşkilatın kuvvetlenmesine ciddi katkılar sağlamıştır. Marmaray, Avrasya, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve hızlı tren hatları gibi projeler aynı zamanda teşkilat üyesi ülkelerin kapasitelerini güçlenmiştir. Şu anda inşaatı devam eden havalimanının bu sürece ivme kazanacağına inandırıyorum. Bakü-Tiflis hattının da katkısı olacaktır" dedi.

"2025 VİZYON BELGESİ YOL HARİTAMIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan ziyaretine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

Teşkilat bölgesinin dünya nüfusu içindeki payız yüzde 6,2 olmasına rağmen dünya ticaretindeki payı sadece yüzde 2'dir. Bu tabloyu değiştirmek için tüm ülkeler sorumluluk taşıyor. Bu açıdan İslamabad Zirvesi'nin tarihi fırsat olduğuna inanıyorum. Bu sebeple ticaretin serbestleştirilmesi yönünde önemli bir araç olan ticaret anlaşmasını bir an önce hayata geçirmek istiyoruz. Buna özel önem veriyoruz. İslamad zirvesi sırasında kabul edeceğimiz 2025 vizyon belgesini bir yol haritası olarak görüyoruz. Teşkilatın etkinliğinin arttırılması, zirve kararlarının hayata geçirilmesi noktasında üzerimize düşeni yapacağız. Teşkilatın daha da güçleneceğine, cazibesini daha da arttıracağına inanıyorum. Katılacak olan bütün ülkelerin de ciddi bir hazırlık içerisinde olduğunu biliyorum.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürriyet gazetesinin manşetine ve dün Beylerbeyi Sarayı'nda Hulusi Akar ile görüşmesine ilişkin olarak "Dünkü görüşmemiz birinci derecede El Bab operasyonunun tamamlanmasına yönelik bazı çalışmalar var, onlarla ilgiliydi. Türkiye, ABD ve Rusya arasındaki görüşmelerde ne noktaya geldik? Bunları değerlendirdik. Biliyorsunuz, El Bab operasyonu tamamlandı. Buradaki hedefimiz Cerablus, Dabık, El Bab ve koalisyon güçleri ile mutabık kalınması halinde Rakka'da atılacak adımlar var. Bunları Rusya ile görüşmemiz ve stratejik müttefik olan ABD ile görüşmemiz önem arz ediyor" dedi.

"ATILAN BAŞLIK TERBİYESİZLİKTİR, SEVİYESİZLİKTİR"

Erdoğan, Hürriyet'in son skandalını ise şu cümlelerle değerlendirdi:

"Artık hem masada olacağız hem de arazide olacağız dedik. Dost, müttefik kim varsa bunları söylüyoruz. Bir konu buydu. Diğeri de; ismini verdiğiniz gazetenin manşeti çok çirkindi. Bu ifadeler bizleri rahatsız ettiği gibi TSK'yı hayli hayli rahatsız etmiştir. Biz aynı vücudun azaları gibiyiz.TSK rahatsız olursa biz, biz rahatsız olursak onlar da trahatsız olur. Burada yapılan, atılan başlık bir terbiyesizliktir, seviyesizliktir. Böyle bir başlığı atmaya bu gazete muktedir değildir, olamaz. Bu işin hukuki süreci neyse ki bazı adımlar atıldı. Devleti birbirine düşürmeye kimsenin hak ve yetkisi yoktur. Bunlar onların eski alışkanlıklar. Herkes yerini bilecek. Bir defa TSK'yı zor durumda bırakıyorsunuz. Terbiyesizlik yapıyorsunuz. Bir Genelkurmay Başkanının Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile uluslararası bir toplantıya gitmesinden daha doğal ne olabilir. Bunlar dünyayı da bilmiyor. Bunların bundan da haberi yok. Sorduğun zaman da amiral gemisiymiş şuymuş buymuş hava atarlar. bizi kendi içimizde birbirimize düşürmeye çalışanlar bunun bedelini ağır ödeyecektir. Bu zirve bizim birçok konuyu konuşacağımiz bir zirve. Bunları biz görüşürken bu işin sorumlusu olan kişilerin yanımızda olmasından daha doğal ne olabilir. Bu ne densiz bir yaklaşımdır. Bu durumu Genelkurmay Başkanımız ile görüştük. Daha detaylı açıklamayı kendi sitelerinden yapacaklar. Her zamankinden daha fazla birliğe ve kardeşliğe ihtiyacımız olduğu bir dönemde bu tür davranışları kusura bakmasınlar affedilir bulmuyorum"

Erdoğan: "Atılan başlık terbiyesizliktir"

TSK'DAKİ KIYAFET DÜZENLEMESİ

Bu konuda arkadaşlarımız değerlendirmelerini yaptıktan sonra gerekli adımlar atıldı. Temennimiz odu ki;İ Bu noktadaki mevzuata göre hanım kardeşlerimiz inanç hürriyetinden, emek noktasında, iş temini noktasındaki hürriyetinden her yerde istifade edebilmesidir. Her yerde bu ön açılmış vaziyette. bundan sonraki süreçtede bu anlamda mağdur hanım kardeşlerimiz bu kurumlarda yerlerini alabileceklerdir. Dünyanın değişik ülkelerinde görüyoruz. ABD'de de var. İngiltere'ye geliyorsunuz. Oralarda bu oluyorda bizde neden olmasın. Temenni ediyorum ki; hiçbir aşırılığa fırsat vermeden belli bir çerçevede bunların devamı.