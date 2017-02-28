Erdoğan'dan TSK'da başörtüsü serbestisi yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TSK personeli için getirilen başörtüsü serbestisine ilişkin görüşlerini paylaştı. "Bu beklenen ve olması gereken bir adımdı" diyen Erdoğan başka ülkeleri de örnek gösterdi

İşte Erdoğan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri kadın personeli için yıllardır uygulanan başörtüsü yasağının kaldırılmasına ilişkin değerlendirmesinden öne çıkanlar:

İNGİLTERE'DE BİLE OLAN BU ÜLKEDE NEDEN OLMASIN

"Bu noktada tabi yapılan beklenen ve olması gereken bir adımdı. Bu konuda arkadaşlarımız değerlendirmelerini yaptıktan sonra gerekli adımlar atıldı. Temennimiz odu ki;İ Bu noktadaki mevzuata göre hanım kardeşlerimiz inanç hürriyetinden, emek noktasında, iş temini noktasındaki hürriyetinden her yerde istifade edebilmesidir. Her yerde bu ön açılmış vaziyette. bundan sonraki süreçtede bu anlamda mağdur hanım kardeşlerimiz bu kurumlarda yerlerini alabileceklerdir. Dünyanın değişik ülkelerinde görüyoruz. ABD'de de var. İngiltere'ye geliyorsunuz. Oralarda bu oluyorda bizde neden olmasın. Temenni ediyorum ki; hiçbir aşırılığa fırsat vermeden belli bir çerçevede bunların devamı."