Eski öğretmen "FETÖ" davasında hüküm giydi

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans kaynağı olan Asya Katılım Bankasına düzenli para transferi yapmak ve örgütle irtibatlı Aktif Eğitim Sendikasına üye olmakla suçlanan eski öğretmen Muhammed Lütfi Bayrak'a, "silahlı terör örgütüne üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Muhammed Lütfi Bayrak ile sanık avukatları katıldı.

Esas hakkındaki son mütalaası sorulan cumhuriyet savcısı da sanığın Aktif Eğitim Sendikasına üyeliği, Bank Asya'daki hesap hareketlerinin süresi ve niteliği ve haklarında soruşturmaları devam eden çok sayıda şüpheli ile görüşmelerinin olmasından dolayı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

ÖRGÜTE ÜYE OLMAK SUÇUNDAN...

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

İDDİANAMEDEN BİLGİLER

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, örgüt ile irtibatlı olduğu öne sürülen ve meslekten ihraç edilen öğretmen Muhammed Lütfi Bayrak'ın 17-25 Aralık'tan sonraki süreçte örgüte ait çok sayıda yasaklı materyali ve belgeleri ikametinde bulundurduğu, örgütün finans kaynağı olan Asya Katılım Bankasına düzenli para transferi yaptığı anlatılıyordu.

Bayrak'ın örgütle ilişkili kişilerle sık sık görüşmeler yaptığı belirtilen iddianamede, sanığın örgütle ilişkili Aktif Eğitim Sendikası üyesi olduğu kaydediliyordu.

İddianamede, Bayrak'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.