FETÖ’nün oyunu sınırdan döndü

SABAH, FETÖ’cülerin yurtdışına kaçırmak istediği tetikçi hâkim ve iki savcıya yönelik operasyonun perde arkasını açıklıyor

SABAH, geçtiğimiz hafta İstanbul'da 3 FETÖ şüphelisi yargı mensubunun ele geçirildiği dev operasyonun ayrıntılarına ulaştı. 3 zanlının örgüt tarafından Avrupa'ya kaçırılmak istendiği, son anda engellendikleri anlaşıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü, FETÖ'nün bir Avrupa ülkesinden yönettiği çete vasıtasıyla Türkiye'deki bazı örgüt üyelerinin Avrupa'ya kaçırıldığını saptadı. Kimlerin kaçırılacağının talimatı Avrupa'daki örgüt yöneticisi tarafından veriliyordu.

Örgüt, Kapıkule Sınır Kapısı'nda konsolosluk araçlarına uygulanan bir kolaylığı istismar ederek örgüt üyelerini yurtdışına kaçırıyordu. Emekli bir polisin liderliğini yaptığı çete, satılmak üzere yurtdışına çıkarılacak konsolosluk araçlarının işlemlerinin farklı bir bölümden yapılmasını fırsat bilerek FETÖ'cüleri bu araçlarda gizleyip yurtdışına çıkarıyordu.

Firariler, Türk pasaport kontrolünden kaçırılıyor, Bulgar tarafında ise çete tarafından pasaportlarına vurulan patates mühür ile geçiş yapmaları sağlanıyordu.





Sabah Özel İstihbarat Kapıkule'de çetenin izini sürdü.



Bu şekilde FETÖ üyesi 50 kadar bürokrat ve yargı mensubunu Avrupa'ya kaçıran çeteye, MİT Kumpası Savcısı Sadreddin Sarıkaya, Selam-Tevhid Kumpası Savcısı Adnan Çimen ve Ergenekon Hâkimi Dursun Ali Gündoğdu'yu Avrupa'ya kaçırma talimatı geldiği, 3 ismin de haber beklediği anlaşıldı.

Çete mensubu 14 ismi gözaltına alan polis, kaçış için haber bekleyen savcılar ile çete üyelerinin İstanbul Bahçelievler'de buluşmasını sağladı. Buluşmaya eski Savcı Adnan Çimen ile Ergenekon Hâkimi Dursun Âli Gündoğdu gelirken Sadrettin Sarıkaya katılmadı. Çimen'in bir kafede gerçekleşen buluşmada, tanınmamak için bere takıp sakal bıraktığı, görüntülere yansıdı.

Buluşma sonrası kaçak savcıları takibe alan polis, FETÖ'cü hâkim Gündoğdu'nun Kayaşehir'deki bir adrese, Adnan Çimen'in ise Bakırköy'e gittiğini saptadı. Kaçak yargı mensuplarının adreslerinin belirlenmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. 3 sanık İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan diğer 14 kişiden 9'u ile 3 yargı mensubu da tutuklandı.





Satılmak üzere yurtdışına çıkarılacak konsolosluk araçlarına saklanan 50 kadar FETÖ mensubu, yurtdışına bu yolla kaçırıldı.





Bu görüntüden birkaç saat sonra 3 firari FETÖ hâkimsavcısı yakalandı.