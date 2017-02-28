Son dakika: HSYK'dan yeni kararname

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi'nin 282 sayılı adli yargı kararnamesi 427 ve 283 sayılı idari yargı kararnamesi ile 27 hakim ve savcının görev yeri değişti. İşte detaylar...

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu(HSYK) toplam 454 adli ve idari yargı hakim ve savcısının görev yerini değiştirdi.



HSYK, bugün yayımladığı 282 sayılı adli, 283 sayılı idari yargı kararnamesi ile toplam 454 adli ve idari yargı hakim ve savcısının yerini değiştirdi. 282 sayılı adli yargı kararnamesiyle 427 hakim ve savcının yeni görev yerleri belli olurken, 283 sayılı idari yargı kararnamesiyle görev yeri değişen hakim ve savcı sayısı 27 oldu.

HSYK'DAN YENİ KARARNAME

HSYK 227 HAKİM VE SAVCIYI İHRAÇ ETTİ

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu(HSYK) yayımladığı iki kararname ile 454 adli ve idari yargı hakim ve savcısının görev yerlerini değiştirdi.





HSYK, bugün yayımladığı 282 sayılı adli, 283 sayılı idari yargı kararnamesi ile toplam 454 adli ve idari yargı hakim ve savcısının görev yerini değiştirdi. 282 sayılı adli yargı kararnamesi ile 89 emekli hakim ve savcı, 283 sayılı idari yargı kararnamesiyle de 8 emekli hakim ve savcı yeni görevlerine atandı.



-ADLİ YARGIDAKİ BAZI DEĞİŞİKLİKLER-



282 sayılı adli yargı kararnamesi ile İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nurettin Ak, Bakırköy Hâkimliği'ne, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Kurtuluş Aksoy, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'na, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı İnci Tansi, İzmir Hâkimliği'ne, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bayram Kuş, Çorum Cumhuriyet Savcılığı'na, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Necmettin Saygın, Samsun Cumhuriyet Savcılığı'na, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi İsmail Bulun, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı'na, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi İlksen Ateş, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı'na, Silivri Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdullah Özer, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na, Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kenan Arslanboğan, İzmir Hâkimliği'ne, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Yusuf Bulut, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı'na, Urla Cumhuriyet Başsavcısı Utku Salih Dinçer, Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na, Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Adem Yeşilkaya, Bakırköy Hâkimliği'ne, Rize Hâkimi Mustafa Paksoy, Gebze Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na, Çanakkale Cumhuriyet Savcısı Yunus Fırat, Kadirli Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Alanya Cumhuriyet Savcısı Erdem Işık, Şebinkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Mardin Cumhuriyet Savcısı Vural Eker, Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Tarsus Cumhuriyet Savcısı Fatih Başar, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Kahramanmaraş Hâkimi Güngör Murad Uçar, Muş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na, Karaman Cumhuriyet Savcısı Mustafa Sesli, Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı Fatih Kocaman, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Körfez Hâkimi Yasin Uğurer, Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na, Burhaniye Hâkimi Çağrı Kılıç, Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na, Menemen Cumhuriyet Savcısı Aşkın Yeğin, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na, atandı.





-İDARİ YARGIDAKİ BAZI DEĞİŞİKLİKLER-





Öte yandan, 283 sayılı idari yargı kararnamesi ile Van İdare Mahkemesi Üyesi Halil İbrahim Yeyin, Danıştay Tetkik Hâkimliği'ne, Danıştay eski Savcıları Atilla Sarp ve Dr.Asım Özcan, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği'ne, Danıştay eski Tetkik Hâkimi Leyla Aktaş, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği'ne, Danıştay eski Tetkik Hâkimi Mustafa Doğan, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği'ne atandı