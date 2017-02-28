Hürriyet’e karargâh soruşturması açıldı

Darbe kışkırtıcılığı yapan Hürriyet gazetesi yargıya takıldı. Bakırköy Başsavcılığı cunta yapılanması şüphesiyle “Karargâh rahatsız” haberine soruşturma başlattı

Hürriyet gazetesinde 25 Şubat'ta yayımlanan Hande Fırat imzalı "7 Eleştiriye 7 Yanıt/Karargâh Rahatsız" başlıklı haberle ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılık, haberde bahsedilen "Karargah"ın hükümetin icraatlarını önlemeye yönelik bir cunta yapılanması olabileceği şüphesiyle soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. Darbe kışkırtıcılığı yapan habere ilişkin soruşturma İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Hakan Sağlam'ın suç duyurusuyla açıldı. Basın Suçları Soruşturma Savcılığı'nca işleme konan dilekçede, haberde "askeri kaynaklar" diye bahsedilen cunta yapılanması üyelerinin soruşturulması ve açığa çıkarılması istendi. Cuntacıların "T.C. hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs"ten yargılanması talep edildi. Dilekçenin sonuç ve istem bölümünde gazetenin sorumlularının ise "Terör ve terör örgütü mensuplarını övme", "Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından cezalandırılmaları istendi. Hürriyet gazetesine de "Devletin güvenliğine karşı suçlar", "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" kapsamında el konulma işlemi başlatılması talep edildi. Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

HÜRRİYET'İN MANŞETİ BYLOCK PROVOKASYONUNA BENZİYOR

ALGIYA YÖNELİK HABER

"Gelişmenin ve yenileşmenin önünde büyük bir engel teşkil eden cunta yapılanmalarının Osmanlı Devleti'ni ve Türkiye Cumhuriyeti'ni ne kadar büyük sıkıntılara soktuğu herkesin malumudur. Hürriyet gazetesinin haberine konu olan olay bu türden cunta yapılanmalarının ordu içinde halen etkin ve faal olduğunu ortaya koymakta. Fetullah Gülen denilen terör örgütü liderinin emir ve talimatlarıyla 15 Temmuz gecesi Türkiye'yi kan gölüne çeviren asker kılıklı vatan hainleri başarılı olmaları durumunda, ülkeyi dış güçlere peşkeş çekeceklerdi, kendilerinden olmayan kim varsa ortadan kaldıracaklardı. 15 Temmuz sonrası FETÖ ile etkin mücadeleye rağmen ordu içinde halen etkin ve faal durumda olduğu, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı algı yaratmaya yönelik haberler yaptırabilme yeteneğine sahip olduğu açıkça görülmektedir."

NUMAN KURTULMUŞ: KÖPRÜNÜN ÜZERİNDEN ÇOK SULAR AKTI

HÜRRİYET NE YAPMAYA ÇALIŞTI?