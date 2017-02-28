Kanada’ya kaçma ihtimali yüksek

FETÖ elebaşısı Gülen’in Kanada’ya kaçma ihtimali konusunda ciddi istihbarat olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Bilgiler ABD ile paylaşıldı. Ümit ederiz gereğini yaparlar

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in Kanada'ya kaçma ihtimaline ilişkin istihbarat olduğunu söyledi. Bakanlar Kurulu'nun yaklaşık 6 saat süren toplantısına ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, özetle şunları kaydetti:

(Barzani için havalimanında IKBY bayrağı) Bilgiyi düzeltmeliyiz. İlk kez çekilmiyor. Her geldiğinde bu diplomatik uygulama yapıldı. Hem bölgesel yönetim, hem Irak, hem Türk bayrağı asıldı. Irak anayasasına da uygun.

(Gülen'in Kanada'ya kaçma olasılığı) ABD'deki FETÖ elebaşısının Kanada'ya kaçması ihtimali üzerinde ciddi birtakım istihbarat bilgilerimiz mevcuttur. Kanada'da FETÖ'ye mensup kişilerce satın alınmış bazı arazilerin, çiftliklerin olduğu ciddi istihbaratlar ABD Adalet Bakanlığı ile paylaşılmıştır. Ümit ederiz ki gereğini yaparlar.

(ABD ile) Rakka operasyonu konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Henüz gelinmiş bir ortak sonuç yoktur.

(ABD'nin YPG'ye) Silah yardımı yapması sorunu çözecek bir mesele değildir. Makul, mutedil, meşru muhalefet örgütleriyle işbirliği yapılarak buraların kurtarılması lazım. Rakka'nın tamamına yakını Arap nüfusudur. Arap olmayan unsurlarla operasyon yapmak bölge barışına hizmet etmez.

(Yunan savunma bakanının adalar ile ilgili 'askerimiz hazır' açıklaması) Sadece kendi görüşünü ifade ettiğini düşünmek isterim. Hükümetin resmi görüşü olmadığını ümit ederim. Türkiye, Ege'de şimdiye kadar hiçbir oldu bittiye müsaade etmediği gibi bundan sonra da etmeyecektir. Kardak Kayalıkları'nın Türkiye için sembolik değeri vardır. Türkiye her türlü hakkını, hukukunu koruyabilecek güce de stratejiye de sahiptir. ANKARA