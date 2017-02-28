Rusya için oluşan ters FETÖ algısı!

Sabah yazarı Mahmut Övür bugünkü köşe yazısında Moskova ziyareti sırasında edindiği bilgi ve izlenimlerini paylaştı ve Fetullahçı ihanet örgütünün sanıldığının aksine Rusya'da da varlığını sürdürdüğünü anlattı. İşte Övür'ün yazısından öne çıkanlar:

Ancak hiç beklemediğimiz ve hepimizi şaşırtan şey FETÖ'nün Rusya'daki durumuydu. Konu önemliydi ve biz Rusya'daki FETÖ etkisinin AB ülkeleri kadar olmadığını biliyorduk. Ama tersini öğrendik. Soru da zaten AB ülkelerindeki algının uzantısı olarak geldi;

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Bırakın FETÖ'cülerin geçmişte yaptıklarını, 15 Temmuz gecesi halka kurşun sıkılmasına. F-16'larla Meclis'in bombalanmasına, suçüstü yakalanmalarına rağmen hâlâ, hem de Rusya'da böyle bir algının sürmesi akıl alır gibi değil. Bunun nedenini Azerbaycan Medeniyeti İnkişafı ve Azerbaycan Kongresi Moskova Direktörü Şamil Tagi'den öğrendik.

Ona göre Rusya'da değil Tataristan'da okulları kapatılmıştı. FETÖ mensupları ise hâlâ Rusya'daki üniversite çevresinde, STK'larda ve medyada etkiliydiler. Bunun nasıl olduğunu Tagi şöyle anlatıyordu:

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RUSYA’DA FETÖ VAR MI?