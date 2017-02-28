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için oluşan ters algısı!

  • Giriş Tarihi: 28.2.2017 09:31
Rusya için oluşan ters FETÖ algısı!
Rusya için oluşan ters FETÖ algısı!

Sah yazarı bugünkü köşe yazısında Moskova ziyareti sırasında edindiği bilgi ve izlenimlerini paylaştı ve Fetullahçı ihanet örgütünün sanıldığının aksine 'da da varlığını sürdürdüğünü anlattı. İşte Övür'ün yazısından öne çıkanlar:

Ancak hiç beklemediğimiz ve hepimizi şaşırtan şey 'nün 'daki durumuydu. Konu önemliydi ve biz Rusya'daki FETÖ etkisinin ülkeleri kadar olmadığını biliyorduk. Ama tersini öğrendik. Soru da zaten AB ülkelerindeki algının uzantısı olarak geldi;

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Bırakın FETÖ'cülerin geçmişte yaptıklarını, 15 Temmuz gecesi halka kurşun sıkılmasına. F-16'larla Meclis'in bombalanmasına, suçüstü yakalanmalarına rağmen hâlâ, hem de Rusya'da böyle bir algının sürmesi akıl alır gibi değil. Bunun nedenini Azerbaycan Medeniyeti İnkişafı ve Azerbaycan Kongresi Moskova Direktörü Şamil Tagi'den öğrendik.

Ona göre Rusya'da değil Tataristan'da okulları kapatılmıştı. FETÖ mensupları ise hâlâ Rusya'daki üniversite çevresinde, STK'larda ve medyada etkiliydiler. Bunun nasıl olduğunu Tagi şöyle anlatıyordu:

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