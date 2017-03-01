A Haber 28 aydır birinci!

Türkiye’nin haber kanalı tercihi Şubat’ta yine değişmedi. Kantar Media Şubat ayı ölçümlerine göre A Haber birçok kategoride rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. Kesintisiz 28 aydır zirvedeki yerini koruyan A Haber, Türkiye’nin en çok izlenen haber kanalı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye ve dünyanın dört bir yanına dağılmış muhabir ağı ile; ekonomi, iç-dış siyaset, spor, kültür-sanat alanlarında halkın nabzını tutup, en güncel haberleri aktaran A Haber, yapımını üstlendiği belgeselleri, analizleri ile yakın tarihi mercek altına almasının yanı sıra özel haberleri ile de gündeme yön veriyor.

A HABER'DEN TÜRK TARİHİNE ÖZEL KLİP

'GELECEĞE CÜRET EDİN'

Haber yayıncılığındaki başarısının yanında, adeta bir görsel şölene dönüşen yapımlara da imza atan A Haber, son olarak Türk tarihi ve Türkiye'nin yaşadığı dönüm noktalarını anlatan özel bir klip hazırladı.

Ertuğrul Gazi, Sultan Alparslan, Alaeddin Keykubat, Osman Gazi, Yıldırım Bayezit, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet, Sultan Abdulhamid, Mustafa Kemal Atatürk ve Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihsel süreç içerisinde özel görüntülerle ekrana geldiği klipte, 15 Temmuz hain darbe girişimine rağmen milletin yıkılmadığını her şeyin daha yeni başladığı mesajı verildi. Kısa zamanda binlerce kişinin izlediği klip, kamuoyu tarafından beğeni topladı.

İŞTE O KLİP

Geleceğe cüret edin!

SPOR YAYINCILIĞININ ZİRVEDEKİ KANALI A SPOR

Şubat ayında en çok izlenen spor kanalı A Spor! Kantar Media Şubat ayı ölçümlerine göre birçok kategoride rakiplerini geçerek birinci olan A Spor,

15. defa 'En Çok İzlenen Spor Kanalı' unvanına sahip oldu. A Spor, sporseverlerin en sıcak gelişmeleri, en çabuk ve en doğru şekilde öğrendiği sporun haber kanalı olduğunu bir kez daha gösterirken; futbol ve basketbol yayınlarıyla da sporseverlerin gözdesi olmayı sürdürüyor.

Yıllardır ev sahipliği yaptığı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının yanı sıra, FIBA Şampiyonlar Ligi, Basketbol Türkiye Kupası gibi en gözde müsabakaları ekrana getiren A Spor, spor yayıncılığının zirvedeki kanalı olmaya devam ediyor.

Duayen yorumcuların bir araya geldiği interaktif programlarda, karşılaşmaların ayrıntılı değerlendirmeleri ve gündemin analizi yapılırken, tarafsızlık ilkesini yayıncılık politikasının odağında tutmaktan hiçbir zaman ödün vermiyor.

Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden canlı yayın ile ekrana getirdiği spor müsabakaları ile geniş bir izleyici yelpazesine hitap eden A Spor, sporun tüm keyif ve heyecanının yaşandığı adres olmaya devam edecek!