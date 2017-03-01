"Asıl rahatsızlıkları Orgeneral Akar'ın Umre'de namaz kılmasıdır"

A Haber'de yayınlanan Söz Teması programında konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner önemli açıklamalarda bulundu.

STATÜKONUN BEKÇİLİĞİNİ YAPAN VESAYET REJİMİNİ SAHİPLENEN…

Aydın Doğan'da bu gerçeği biliyor ama sanal başka konular ile örtmeye çalışıyor. Karşımızda derin bir Hürriyet gerçekliği var geçmişinde darbelere arka çıkan, darbelere teşvik eden, seçilmiş hükümetleri düşman gibi addeden bir Hürriyet var. Hürriyet'in içindeki o derin damar hala varlığını sürdürüyor. Statükonun bekçiliğini yapan vesayet rejimini sahiplenen son olarak buna Erdoğanfobik bir zihniyette eklendi. Yani Erbakan'a duyulan düşmanlık sivil seçilmiş hükümetlere duyulan düşmanlık Erdoğan siyaset sahnesine aktör olarak çıktığından beri Erdoğanfobizm'e dönüşmeye başladı. Mesela "Muhtar bile seçilemez"!

AMAÇ TSK İÇİNE OYNAMAK VE HÜKÜMETE BİR AYAR ÇEKMEK!

Dolayısı ile bu editöryel bir hata olarak geçiştirilecek bir konu değil. FETÖ' den ayıklanan bir ordumuz var. Şimdi ise bunun yerine geçmeye çalışan başka bir güruh var. Onlar kendilerini tanımadığımızı zannediyorlarsa yanılıyorlar. Biz kimin nerede ne yapmak istediğini çok iyi biliyoruz. FETÖ' cüler geçmişte onları tasfiye ederek onların yerine kendilerini ikame etmişlerdi. Şimdi onlar biz FETÖ' cüleri tasfiye ettikten sonra onların yerine kendilerini ikame etmeye çalışıyorlar. Birde Ak Parti üzerinden kendilerini bir iktidar alanı açmaya çalışıyorlar. Bizde onların hassasiyetlerini biliyoruz. Hürriyet gazetesinin tamda yapmak istediği şey bu! Bir TSK içine oynamak, iki hükümete bir ayar çekmek!

CUMHURBAŞKANI İLE ÜMRE'DE YAN YANA NAMAZ KILAN BİR GENELKURMAY BAŞKANI VAR

Ordu içine çekilmek istenen ayar şu; bakın başörtüsü serbest bırakılıyor, Cumhurbaşkanı ile Ümre'de yan yana namaz kılan bir Genelkurmay başkanı, Cumhurbaşkanı her davet ettiğinde onunla dış ve iç seyahatlere katılan bir Genelkurmay başkanı. Yani bu eski Türkiye'nin ordusu olmaktan çıktı "laiklik elden gidiyor" gibi hassasiyetleri olan bu çevreleri ordu içerisinde tahrik etmeye kışkırtmaya çalışıyorlar. Bunu bu niyetle yapmadıklarını anlatmasınlar kimde bizim aklımızla alay etmesin

BAŞÖRTÜSÜNDEN RAHATSIZLIK OLDUĞUNA DAİR BİR İBARE OLDUĞU KANAATİNDE DEĞİLİM

Bir diğer husus Hükümete çekilmek istenen ayar. Burada aslında ordunun kendi cevabını okuduğumuzda beni rahatsız eden başörtüsü ile ilgili olan kısım değil ben onun ekleme olduğu kanaatindeyim. İletişim daire başkanlığının gönderdiği metinde ben başörtüsünden rahatsızlık olduğuna dair bir ibare olduğu kanaatinde değilim. Fakat orada bir ekleme var. Oradaki ekleme şu ; "Bizim haberimiz yok" askeri kaynakların haberinin olmadığı ve rahatsız olduğu teyid edildi diyor. Bu Hürriyet'in bir eklemesi.