Aydın Doğan'ın zorla getirileceği davada çarpıcı detaylar

Rusya ve Ukranya’dan gelen akaryakıtı ‘İngiltere’den geliyor’ diye evrak düzenlemiş. Devletin 6,3 milyon dolarlık vergi kaybı var!

Sabah.com.tr, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın, bir sonraki duruşmaya zorla getirilme kararı çıkarılmasına neden olan davanın detaylarına ulaştı.

Aydın Doğan ve kızı Hanzade Doğan Boyner'in, sahibi oldukları Petrol Ofisi'nde (POAŞ) örgütlü şekilde akaryakıt kaçakçılığı yaptığı ve devletin 6,3 milyon dolarlık vergi kaybına yol açtıkları tespit edildi.

Aydın Doğan'ın POAŞ'ı; Ukranya ve Rusya'dan yola çıkan akaryakıt dolu gemileri vergi muafiyetinden yararlanmak için 'İngiltere'den geliyormuş' gibi göstermiş ve sahte evrak düzenlemiş. Devletin 64 sevkiyat işleminde 6,3 milyon dolarlık liralık vergi kaybı var.

2008'de başlatılan ve Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı'nda uyutulan soruşturma dosyasının, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilmesinin ardından 22 Mart 2016 tarihinde iddianame düzenlendiği bildirildi.

UKRAYNA VE RUSYA'DAN GELEN AKARKAYITI EVRAKLARDA 'İNGİLTERE'DEN GELDİ' DİYE DÜZENLEMİŞLER!

POAŞ yöneticilerinin; Ukrayna ve Rusya'dan yola çıkan akaryakıt dolu geminin resmi evraklarında yolda bulunduğu sırada değişiklik yaptıkları, vergi muafiyetinden yararlanılmak üzere sanki 'İngiltere'deki Point şirketinden mal alınıyormuş' gibi sahte evrak tanzim ettiği belgelendi.

64 sevkiyat işleminde 6,3 milyon dolarlık liralık vergi kaybının söz konusu olduğu tespit edildi.

2008'de başlatılan ve Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı'nda uyutulan soruşturma dosyasının, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilmesinin ardından 22 Mart 2016 tarihinde iddianame düzenlendiği öğrenildi.

POAŞ DAVASINI BAŞLATAN İHBAR

POAŞ davası; Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi'ne 23 Ekim 2008 günü yapılan bir ihbar ile başladı. İhbarda, Petrol Ofisi'nin 2001 yılından 2007 yılı sonuna kadar yurtdışından ülkemize yapmış olduğu akaryakıt ithalatında Gümrük Birliği olmayan ülkelerden yapılan ithalatın birlik üyesi olan İngiltere'den yapılmış gibi gösterilerek gümrüklerimize sahte belge ibraz dilmek suretiyle vergi muafiyeti sağlanmak suretiyle vergi kaçırıldığı, devletin Petrol Ofisi tarafından zarar uğratıldığı ifade edildi.

POAŞ'IN MERKEZİ ŞİŞLİ'DE OLDUĞU GEREKÇESİYLE DOSYA İSTANBUL'A GELDİ

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, Petrol Ofisi şirketinin merkezinin Şişli'de bulunması sebebiyle Şişli Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildi. Adliyelerin birleştirilmesi ardından POAŞ dosyası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal etti. POAŞ şirketinin limanın bulunduğu diğer illerde başlatılan soruşturmalar da İstanbul'da birleştirildi.

Soruşturmayı devralan Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı Adem Meral, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük Bakanlığı'ndan iddialarla ilgili rapor talep etti.

Sermaye Piyasası Kurulu, POAŞ'ın işlemlerinde gümrük mevzuatına aykırılık olduğunu tespit etti. Gümrük Bakanlığı müfettişlerinin raporunda ise, POAŞ yetkililerinin eksik ve yanıltıcı beyanname verilmek suretiyle gümrük kaçakçılığı suçunu işlediği kaydedildi. Ayrıca belge ve bilgileri incelemek üzere görevlendirilen bilirkişi de aynı yönde rapor tanzim etti. Söz konusu 3 rapor da usulsüzlükler detayları ile anlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Aydın Doğan ve kızının da aralarında bulunduğu 47 kişi hakkında Petrol Ofisi'nde örgütlü kaçakçılık yaptığı gerekçesiyle iddianame hazırlandı.

ÖNCE TÜPRAŞ'TAN ALINIYORDU

İddianamede, uzun süre Özelleştirme İdaresi bünyesinde kalan Petrol Ofisi'nin 2000 yılında "İş-Doğan" konsorsiyumu tarafından 1,260 milyar dolar bedelle satın alındığı, satış işlemi ardından şirketin yeniden yapılandırıldığı, özelleştirme anına kadar TÜPRAŞ'tan mal alan şirketin bu andan sonra yurtdışından da petrol ithal etmeye başladığı kaydedildi.

PETROL OFİSİ BAHAMA ADALARI'NDA ŞİRKET SATIN ALDI

POAŞ'ın, petrol ithalatında kullanılmak üzere merkezi Bahama adaları olan Lysa isimli bir şirket satın aldığı, bu şirketin faaliyetlerinin İngiltere'de olduğu, adının da Petrol Ofisi'ni çağrıştırması amacıyla sonradan Point'e dönüştürüldüğü, Petrol Ofisi ile Point'in yönetim bağlantısının bulunduğu tespit edildi.

GEMİ YOLDAYKEN SAHTE EVRAK TANZİM EDİLDİ

Ukrayna ve Rusya'dan yola çıkan akaryakıt dolu sevkiyat gemileri koşimento ve manifesto gibi resmi evraklarında yolda bulunduğu sırada değişiklik yapıldı. AB ülkelerinin faydalandığı gümrük vergi muafiyetinden yararlanılmak üzere sanki İngiltere'deki Point şirketinden mal alınıyormuş gibi sahte evrak tanzim edildi.

İddianamede; Point şirketinin maliyet rakamlarını kasıtlı olarak aşağı çekerek Petrol Ofisi'nin eksik ithalat beyannamesi verilmesini sağlandığı, 64 sevkiyat işleminde 6,3 milyon dolarlık liralık vergi kaybının söz konusu olduğu anlatıldı.

İddianamede; Petrol Ofisi'ne bu akaryakıt kaçaklığı faaliyetinde Solmaz Gümrük Müşavirliği ve Catoni Deniz İşleri firmasının yardımcı olduğu kaydedildi.

DOĞAN VE ÖZİNCE HERŞEYDEN HABERDAR

Aydın Doğan ve Ersin Özince'nin, Petrol Ofisi'nin "İş-Doğan" ortaklığı tarafından satın alınması ardından kurumun faaliyetlerini denetleyip çeşitli talimat verdikleri, bu talimatların yöneticileri bağlayıcı nitelikte olduğu, 2001-2007 yılları arasında eksik beyanda bulunmak suretiyle işlenen suçtan kaynaklanan ekonomik kazancı kendi uhdelerine aktarmak suretiyle haksız kazanç elde ettikleri, ilkinin örgüt liderleri oldukları ve örgütün üyeleri arasında hiyerarşik ilişki bulunduğu belirtildi.

Doğan ve Özince'nin verecekleri talimatların Petrol Ofisi yöneticilerini bağlayıcı nitelikte olduğu kaydedilen iddianamede, suç yapılanmasının en tepesinde oldukları, 2001-2007 yılları arasında devam eden eksik beyan yönetimini bilmedikleri şeklindeki anlatımlarının hayatın olağan akışına aykırı olduğu kaydedildi.

ÖRGÜTLÜ KAÇAKÇILIK

İddianamede Aydın Doğan, Ersin Özince ve Hanzade Doğan Boyner'in de aralarında bulunduğu 47 şüpheli hakkında ''kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet'', ''resmi belgede sahtecilik'', ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'' ve ''örgüte üye olmak'' suçlarından hapis cezası istendi.Doğan ve Özince hakkında ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'', "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet'' ve "resmi belgede sahtecilik'' suçlarından 23 yıla kadar ayrı ayrı hapis cezası istenen iddianamede, diğer 45 şüphelinin ise ''örgüte üye olmak'' ile diğer suçlardan hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.