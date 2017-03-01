Başbakan Binali Yıldırım Amasya'da - CANLI

Başbakan Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanlığı Sistemi referandumu için Anadolu'daki ilk durağı Gazi Mustafa Kemal'in Milli Mücadeleyi başlattığı ilk şehir olan Amasya oldu.

İlk adımı burada attık ve bağımsızlık yolunda ilk vurguyu Amasya'da yaptık diyen Başbakan Binali Yıldırım, "Milli irade ilk olarak Amasya'da dile getirildi" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan satırlar şöyle:

"VATANDAŞ İŞİ SAĞLAMA ALIYOR"

* Milletin istiklalilini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Türkiye'yi daha fazla büyütmek için çocuklarımıza daha aydınlık bir gelecek için daha fazla refah için yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazır mısınız? Sizin o gün 1919'da burada dediğiniz evet ile birlikte Cumhuriyet kuruldu. Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı şehirdeyiz, Amasya'dayız. 16 Nisan'da yapılacak referandumun temelinide Amasya'da atıyoruz. Sizden Amasya'ya yakışır bir sonuç bekliyoruz. Unuymayın anayasa değişikliği Erdoğan için eğil her doğan içindir. Bizim benlik davamız yok. Mevcut sistemde milletvekillerini seçiyoruz ama hükümetin başında olacak kişiyi seçmiyoruz. Türkiye'de 1960'dan beri hükümetlerin ömrü 1,5 yılı geçmiyor. Biz neyi değiştiriyoruz: Vatandaş bu değişiklikle diyecek ki; ben milletvekillerini seçim sonrasını siz halledin istemiyorum. Ben hem milletvekillerini hem de ülkeyi yönetecek hükümeti ben seçeceğim diyor. Yani vatandaş işi sağlama alıyor. Onun için bu kez iki tane sandık olacak ve birinde cumhurbaşkanını seçeceksiniz birinde şehrin milletvekillerini seçeceksiniz.

"YALAN BUNLARIN SANATI HALİNE GELMİŞ"

* Ana muhalefet meclis gelecek değişiklikle etkisiz hale geliyor, meclisin görevleri azaltılıyor diyor. Külliyen yalan, yalan bunların sanatı haline gelmiş. Meclis aksine daha da güçleniyor. Şimdiki sistede hükümetin istediği kararlar geçiyor. Yeni sistemde hükümete diyorsunuz ki; siz kendi işinize bakın kardeşim. Meclis kendi işini yapacak. Bu işin kanun yapma tarafı, denetleme tarafı da var. Bir yanda yürütme bir yanda yasama ve denetim.

* Bir diğer yalan: Cumhurbaşkanı canı sıkılınca meclisi feshedecek. Dedik ya, yalanda bunların ölçüsü yok. Aşağı mahallede yalanı söylüyor, yukarı mahalleye gelince o yalanada inanıyorlar. Bunların hayatı hayır. Bunlardan hayır gelmez. Bunlar hangi işe evet dediler. Bunlar sürekli hayır diyerek buralara kadar geldiler. Meclisi feshetmek diye bir şey yok: Mecliste diyelim ki Cumhurbaşkanı ile meclis arasında bir anlaşmazlık var. Hatırlayın Çankaya'nın şişmanı, bilmem neyin düşmanı... vs Bunlar sistemin arızasından kaynaklanıyor. Onun için değişmesi lazım.

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