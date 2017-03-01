Başbakan Yıldırım: Biz sadece yaradanın önünde eğiliriz

Başbakan Binali Yıldırım Tokat'ta halka hitap etti

Başbakan Binali Yıldırım, referandum mitingi kapsamında Tokat'ta halka hitap etti



Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Tokat, 15 Temmuz'da 7 şehidi ve gazileriyle demokrasiye sahip çıktı. Tokat, 16 Nisan'da şefkat tokadını vurmaya hazır mısın?



Cumhuriyet'in kurulmasına millet karar verdi. Şimdi millet yeni bir kararın arefesinde. Kararı millet verecek.

Başbakan Yıldırım canlı yayında nikah kıydı



AK Parti milletin partisidir, milletle yürüyen bir partidir.



Ana muhalefet partisi genel başkanının sinirleri referandum günü yaklaştıkça bozulmaya başladı. Kılıçdaroğlu sen bu milleti tanımayabilirsin. Ama bu millet 15 Temmuz'da bütün dünyaya nasıl kahraman bir millet olduğunu, nasıl aziz bir millet olduğunu gösterdi. Ne yazık ki sen hala bu milletin gücünün farkına varamamışsın.



Kılıçdaroğlu gidin şerefinizle hayır oyu verin diyor. Bir genel başkan nasıl böyle bir dil kullanabilir. Bu, evet diyenlere saygısızlıktır.



Siz bunların milletin faydasına olan projelere evet dediğini hiç duydunuz mu? Bunlar her şeye hayır derler ama köprüyü yapıp bitirdiğimizde herkesten önce geçerler.



Güneş, 16 Nisan sabahı Türkiye'nin üzerine doğacak. Türkiye'yi bugünlere getiren AK Parti, 16 Nisan sonrasında "güçlü iktidar kalıcı istikrar" ilkesiyle yoluna devam edecek.

'AK Parti milletin partisidir, milletle yürüyen bir partidir.'

Evet çıkacak, siz de biteceksiniz. FETÖ de bitecek.

PKK diyorki referandumda 'evet' çıkarsa biz biteriz. Evet çıkacak, siz de biteceksiniz. FETÖ de bitecek.



Vesayetlerle, dayatmalarla kaybedecek bir günümüz bile yok, daha hızlı yol almamız lazım. Kimin seçimi kazandığına siz karar vereceksiniz, kapı arkasında birileri karar vermeyecek.



65. hükümetteyiz. Eğer her hükümet 4 yıl görev yapsaydı, 65. hükümete sıra 2183 senesinde gelecekti.

Tanklara, toplara karşı bayrağı yere düşürmeyen gençlerdi.

Biz diyoruz ki yargı bağımsız olması yetmez, tarafsız da olsun. Karşı çıkıyorlar. Biz diyoruz ki gençler 18 yaşında oy kullanıyor, muhtar, milletvekili, belediye başkanı seçiyor ama kendisi seçilmeye gelince sen daha küçüksün biraz bekle. Ne kadar bekleyecek? 25 yaşına kadar. Gençler unutmayın 18-25 yaş arasında 7,5 buçuk milyon gencimiz var. Bu gençlerin siyasete girmesine CHP karşı çıkıyor. Türkiye'de gençler apolitik, siyasetle ilgilenmiyor diyorlar. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızın çağrısını duyan ve meydanalara inen ilk gençler oldu. Tanklara, toplara karşı bayrağı yere düşürmeyen gençlerdi.

'Tanklara, toplara karşı bayrağı yere düşürmeyen gençlerdi.'



16 Nisan'da yapacağımız değişiklik, Türkeş'in, Erbakan'ın, Özal'ın, Yazıcıoğlu'nun siyasi hayatları boyunca yapmak istedikleri ama nasip olmayan önemli değişikliktir.



Kafayı takmış, tek adam. Cumhurbaşkanı seçilirse sen de gel yanında yardımcı ol. Tek adam olacak ama arkasında dağ gibi millet olacak.