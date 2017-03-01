Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'ne katılmak için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi'ne katılmak için özel uçak "TUR" ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Nur Khan Askeri Havalimanı'na gelişinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Hukuk ve Adalet Bakanı Zahid Hamid, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ve eşi Aslı Girgin, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin ile İslamabad Büyükelçiliği çalışanları tarafından karşılandı.

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Erdoğan, havalimanında düzenlenen resmi törende, iki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da Pakistan'a geldi.

Erdoğan, Pakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek EİT'in 13. Liderler Zirvesi'nde katılımcılara hitap edecek ve zirve dolayısıyla Pakistan'da bulunan devlet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

NAVAZ ŞERİF'İ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİK) Liderler Zirvesi için geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü.

Başbakanlık konutunda gerçekleşen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı basına kapalı görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.

YEMEĞE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin'in Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Zirvesi'ne katılan liderler onuruna verdiği akşam yemeğine iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EİT Liderler Zirvesi'ne katılmak için geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'ta Pakistan Cumhurbaşkanı Hüseyin'in liderler onuruna verdiği yemekte yer aldı.

Cumhurbaşkanlığında basına kapalı gerçekleşen yemek, bir saat 30 dakika sürdü.

ERDOĞAN, ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Erdoğan, 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi'ne katılmak için geldiği Pakistan'ın başkenti İslamad'da, Aliyev ile bir araya geldi.

Serena Otel'de basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 50 dakika sürdü.