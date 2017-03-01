Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan’da düzenlenen 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi’nde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;



- Zirve toplantısı eksiklerimizi görmemiz, vizyonumuzu güçlendirmemiz için çok önemlidir. Öncelikle bölge içi ticareti artıracak adımları artırmamız şarttır.



- Mevcut rakamlar potansiyelimizi yeterince harekete geçiremediğimizi ortaya koyuyor. Ülkeler arasında ticaretin artması için hava, kara ve deniz yolu ulaşımının kalitesini artırmalıyız.



- Dağlık Karabağ sorununu görmezden gelemeyiz. 20 yıldır süren görüşmeler soruna çözüm bulmadı.



- Terör örgütlerini bölgemizden söküp atmalıyız.



- Öncelikle görevimiz Suriye, Yemen ve Irak gibi ülkelerdeki akan kanı durdurmaktır.

"ÜLKEM 2023'E HAZIR"

Her türlü ticari gelişimine ülkem hazır. 2023 vizyonuna çok önem veriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan'da önemli açıklamalar

Zirvede, 2025 hedefleri, üye ülkeler arasında ticaretin arttırılması masaya yatırılacak.

2025 hedefi konuşulacak Türkiye, îran ve Pakistan, 1985'te 'Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nı (EİT) kurmuştu. Amaç, Avrasya bölgesinde engelleri kaldırarak ticareti geliştirmek ve küresel pazarlarla bütünleşmeyi teşvik etmekti. Bu kapsamda şu ana kadar 12 zirve yapıldı. 13'üncüsü bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi için yeni hedeflerin belirleneceği '2025 Vizyonu' gündemiyle bugün Pakistan'ın başkenti îslamabad'ta yapılacak.

ÇİN DE DAVET EDİLDİ

Düzenlecek zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Erdoğan, son olarak 2012 yılında Azerbaycan'm Başkenti Bakü'de yapılan zirveye katılmıştı. Üye ülkeler İran, Pakistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Afganistan'ın da devlet veya hükümet başkanları düzeyinde zirveye katılması bekleniyor. Pakistan, konuk ülke olarak Çin'i de zirveye davet etti.

NÜFUSA GÖRE PAY DÜŞÜK

Zirvede dönem başkanlığı İran'dan Pakistan'a geçecek. 2015'ten bu yana EÎT'in Genel Sekreterliği Türkiye tarafından yürütülüyor. Erdoğan, îslamabad'a hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basm toplantısı düzenledi. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nm potansiyeline dikkat çeken Erdoğan, "Teşkilat bölgesinin dünya nüfusu içindeki payı yüzde 6 olmasına rağmen, dünya ticaretindeki payı sadece yüzde 2'dir" dedi.

10 KARDEŞ ÜLKE

Erdoğan şöyle konuştu: "Teşkilat, bugün 8 milyon kilometrekarelik bir alanda 400 milyonluk nüfusa hitap etmektedir. 10 kardeş ülkeyi de kapsamaktadır. Bu açıdan da çok ciddi bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Islamabad Zirvesi'nin ana temasını bölgesel refah için ulaşım, iletişim ve ticaret hatlarının birbirine bağlanması oluşturuyor. Bu açıdan teşkilat çok kıymetli bir platform oluşturuyor." 'Ekonomik işbirliği Teşkilatı'na üye 10 ülke, bugün Pakistan'da düzenlenen zirvede bir araya gelecek. Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil edecek. Zirvede, 2025 hedefleri, üye ülkeler arasında ticaretin artırılmasıyla ilgili fırsatlar masaya yatırılacak

ENERJİ KORİDORU KURULACAK

Tarihi İpekyolu üzerindeki üye ülkeler arasında özellikle ticaret ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi temelinde kurulan EİT, mevcut potansiyelini yeterince kullanamıyor. Teşkilatın aktif kurucu üyesi Türkiye, üye devletler arasında ticaret, ulaşım ve enerji koridorunun kurulmasını hedefliyor. Türkiye, üye ülkelerin siyasi irade göstererek ekonomik entegrasyon için somut projeler geliştirmesi üzerinde de duruyor.

ANLAŞMA VAR UYGULAMA YOK

Türkiye, Afganistan, îran, Pakistan ve Tacikistan tarafından 17 Temmuz 2003'te 'Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması' (ECOTA) imzalanmıştı. Gümrük vergilerinin azaltılmasını amaçlayan anlaşmanın yürürlüğe girmesi için 5 ülkenin onay işlemleri tamamlandı. Anlaşma 24 Nisan 2008'de yürürlüğe girdi. Ancak anlaşma fiilen uygulanamıyor. Bu yüzden de ülkeler arasındaki ticaret hacmi artmıyor.

ORTAK BANKA KURULMUŞTU

Kurucu üyeler arasında 1995'te imzalanan ancak kuruluş aşaması zaman alan 'EİT Ticaret ve Kalkınma Bankası da (ECO Bank) bugün diğer çok uluslu kalkınma bankaları gibi istenilen işleve ulaşamadı. Türkiye, Avrasya bölgesinde kalkınmayı örgütün kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla ECO Bank'ın güçlendirilmesi ve teşkilattaki her ülkenin üye olmadığı ECO Bank'ın üye sayısının artırılmasını istiyor.

PROJELERİN KATKISI BÜYÜK

Türkiye'nin son dönemde hayata geçirdiği büyük projelerin, teşkilatın kuvvetlenmesine ciddi katkılar sağladığına dikkat çeken Erdoğan, "Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü, hızlı tren gibi projeler sadece ülkemizin değil teşkilat üyelerinin de kapasitesini güçlendirmiştir. 3'üncü havalimanı gibi şu an inşası devam eden projelerimizin bu sürece ivme kazandıracağına inanıyorum" dedi.

"ENGELLERİ BERTARAF ETMELİYİZ"

Teşkilatın ticaret hacminin, üye ülkelerin dış ticareti içinde küçük bir yer aldığını anlatan Erdoğan, bu tabloyu değiştirmek için tüm ülkelerin sorumluluk taşıdığını kaydetti. Bu açıdan zirvenin tarihi bir fırsat olduğunu söyleyen Erdoğan, "Üye ülkeler arasındaki ticari engelleri bertaraf etmeliyiz. Bu sebeple Ticaretin Serbestleştirilmesi Anlaşması'nı bir an önce hayata geçirmek istiyoruz" diye konuştu.