Dördüncü cemre sandığa düşecek

Vesayetin tümden ortadan kalkacağını söyleyen Başbakan Binali Yıldırım: İlk cemre düştü, ikinci cemre suya, üçüncü cemre toprağa düşecek. Dördüncü cemre inşallah 16 Nisan’da sandığa düşecek

Başbakan Binali Yıldırım, dün partisinin grup toplantısında konuştu. 16 Nisan'da halkın oyuna sunulacak anayasa değişikliği ile Türkiye'de var olan vesayetin tümden ortadan kalkacağını belirten Yıldırım'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar, özetle şöyle:

İlk cemre düştü, ikinci cemre suya, üçüncü cemre toprağa düşecek. Dördüncü cemre inşallah 16 Nisan'da sandığa düşecek.



RAKKA'DA AYNI SAFTA OLMAYIZ

(DEAŞ'ın Rakka'dan çıkarılması konusunda) Bu konuda verilmiş bir kararımız yoktur. Ama verilmiş bir kararımız var, o da şudur: Rakka'da PKK'nın kuzeni, eşiti konumundaki YPG, PYD gibi örgütler, terör unsurları destek amacıyla kullanılırsa biz bu operasyonlarda katiyyen olmayız.



28 ŞUBAT'LA DARBE KARDEŞİ

15 Temmuz'da tanklarla sokakları işgal etmeye, milletin iradesine darbe vurmaya çalışanlar ile 28 Şubat'ı planlayanların hedefiyle aynıydı. Bunlar darbe kardeşleridir. İkisi de milli iradeye karşı darbe girişiminde bulunmuştur. 28 Şubatçılar başarılı olmuş, 15 Temmuz'dakiler tuş olmuştur. Milletin iradesi tankın gücünü yenmiştir.



KULAĞINIZA KÜPE OLSUN

Bir hükümet iş yaparken birtakım çeteler, gruplar rejim tehlikede diye çığırtkanlık yapıyorsa bilin ki, millete yapılan bu hizmetten rahatsızlık duyuyorlar. O dönemde karanlık siyaset koridorunda at koşturanlar, demokrasiye balans ayarı verdik diyenler, 15 Temmuz kulağınıza küpe olsun.



BAKANLARA TALİMAT

Başbakan Yıldırım, önceki günkü Bakanlar Kurulu toplantısında da bakanlara referandum talimatı verdi. Türkiye'nin tarihi bir süreçten geçtiğini vurgulayan Yıldırım, "Sahaya inin. il il, ilçe ilçe gezin. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini vatandaşa anlatın" diye konuştu.



VESAYET TARİHE GÖMÜLECEK

Şimdi bu millet sandığa gidecek. Vaseyet rejimini, müdahale meraklılarını tarihe gömmek için evet diyecek. Milletin üstünde bir güç olmaması için evet diyecek. Anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı sistemiyle daha güçlü müreffeh bir Türkiye'nin kapılarını açıyoruz. 4 yıl yerine 5 yılda bir seçim yapılacak. Cumhurbaşkanlığı ile Meclis seçimini aynı günde yapacağız. Türkiye'yi mevsimlik hükümetlerden kurtardık kurtarmasına da, şimdi bunu anayasal güvence altına alıyoruz. AK Parti mevsimlik hükümetleri tarihe gönderdi. Ama bunun anayasal bir güvenceye kavuşması lazım. Bu anayasayla inşallah referandumda, kabul edilince gerçekleştirilmiş olacağız.



MESELE SİYASET DEĞİL MEMLEKET MESELESİ

İlk durak şehzadeler şehri Amasya. Çarşamba günü Amasya'dayız. Ondan sonra Tokat'a geçiyoruz. Evet selini memleketin her köşesine her bucağına yayacağız. Bu süreçte herkes bölgelerinde gece gündüz çalışacak. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız sahada olacak. Hedefe giden yolda çekilen cefa mübahtır anlayışıyla hep birlikte çalışacağız, birlikte başaracağız. Buradan CHP'ye, MHP'ye, HDP'ye ve diğer partilere gönül veren bütün vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunuyorum: Mesele siyaset değil, mesele memleket meselesidir. Mesele sen ben meselesi değil. Mesele millet meselesidir. Onun için 16 Nisan'da kararımız net, oyunuz evet olsun.