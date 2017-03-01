"Dr. Ömer Coşkun'un ölümünde trajik bir durum var..."

Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Dr. Ömer Coşkun'un ölümüyle ilgili bir yazı kaleme aldı. Tezel, "Yıllarca böbrek hastalarının umudu ol, bazı hastaları boşa umutlandırarak paralar kazan sonra da böbrek yetmezliğinden hayatını kaybet!" dedi.

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Hastalara bitki kürleri satan medyatik doktor, bitki uzmanı Dr. Ömer Coşkun, önceki gün böbrek yetmezliği yüzünden 47 yaşında hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin, sevenlerinin başı sağ olsun.

Ölünün ardından konuşmak olmaz ama ortada ders çıkarılması gereken trajik bir durum var.



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