Fetullahçı tetikçiler yeniden mahkemede!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan sanıklar, sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında davanın görüldüğü Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'na getirildi. Binanın bahçesinde araçlardan indirilen sanıklar, jandarmalar eşliğinde salona alındı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu duruşmada bugüne kadar aralarında eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, eski binbaşı Şükrü Seymen, eski binbaşı Taner Berber ve Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığının "üs imamı" olarak anılan eski astsubay Zekeriya Kuzu, eski Özel Kuvvetler Tim Komutanı yüzbaşı İsmail Yiğit, helikopterde makineli tüfekçi olarak bulunan eski MAK ekibi üyesi astsubay Selman Çankaya'nın da arasında bulunduğu 17 sanık dinlendi.

Mahkeme heyeti bugün diğer sanıkların savunmalarını dinlemeye devam edecek.

Duruşmanın, 15 Mart'a kadar sürmesi planlanıyor.