İşte A’dan Z’ye yeni Türkiye

Türkiye’nin tanınmış akademisyenleri cumhurbaşkanlığı sisteminin getireceği siyasi ve ekonomik kazanımları analiz etti

16 Nisan'da yapılacak referandumla ilgili kapsayıcı değerlendirmelerini Turkuvaz Medya Grubu'nun düşünce dergisi Lacivert'in bu ayki sayısında paylaştı:

Prof. Dr. Adem Sözüer: 15 Temmuz'daki direnişiyle halk, bir anlamda yeni bir toplum sözleşmesi hatta yazılı olmayan yeni bir anayasa yaptı. Siyaset bunu yazılı hale getirmeli.

Prof. Dr. Yavuz Atar: Yeni kurgulanan sistemde cumhurbaşkanı yürütme organı haline geliyor ve böylece yapmış olduğu bütün işlemlere karşı yargı yolu açılıyor. Mevcut anayasada cumhurbaşkanının bütün işlemleri yargı denetimine kapalı, Yeni düzenlemede ise denetime açılıyor. Böylece yapacağı bütün düzenlemelerin, kararnamelerin, atamaların hepsi Anayasa Mahkemesi'nde, yargıda denetlenebilecek.

Yrd. Doç. Dr. Enes Bayraklı: Hızlı karar alma süreci çok önemli. Mevcut sistemde dışişleri bakanı, başbakan ve cumhurbaşkanı olmak üzere "üç başlılık" var. Karar alınsa bile sahada uygulamada zorluklar yaşanıyor. Yeni sistem ile bu vesayet ortadan kalkacaktır.

Prof. Dr. Hüsamettin İnaç: Partili cumhurbaşkanlığı olarak somutlaşan başkanlık sistemi, dışarıda hızlı karar alabilmeyi mümkün kılacak, parlamenter krizleri önleyecek aynı zamanda uluslararası düzeyde yeni kurulacak ittifakın güçlü bir üyesi haline getirecektir.

Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl: Ekonomi ve siyasi istikrar birbirine bağlıdır. 2002 sonrası siyasi istikrar, 3 bin dolar seviyesindeki kişi başına düşen milli geliri 2013'te 11 bin dolar seviyesine yaklaştırdı. Bununla beraber kişi başına düşen milli gelirin yeniden yükselişe geçmesi için sistem değişikliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni sistem; bürokratik engelleri ve kurumlar arası uyumsuzluğu ortadan kaldırması ile Türkiye'ye yatırım yapılma potansiyelini artıracak.





Aslışah SARITAŞ / SABAH