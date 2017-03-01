İsteseydim hepsini şehit ederdim

FETÖ’cü hainlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast davası dün Muğla’da devam etti. Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otelde polislerle çatışan darbeci sanık İsmail Yiğit’in ‘İçeri el bombası atabilirdim, ama atmadım’ diyerek kendini savunması “Pişkinliğin bu kadarına pes” dedirtti

15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için Marmaris'te kaldığı oteli basan darbeci askerlerin Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada savunmasını yapan suikast timindeki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Yüzbaşı İsmail Yiğit, Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in kendilerine TRT'nin internet sitesindeki darbe bildirisini gösterdiğini söyleyerek darbecilere karşı Cumhurbaşkanı'nı korumak için Marmaris'e gittiklerini iddia etti. Marmaris'e gittiklerinde oteldeki koruma polislerinin kendilerine önce ateş ettiğini öne süren Yiğit "Camı kırıp içeridekilere dışarıya çıkın diye bağırdım. El bombasını içeri atmadım. Uyarıdan sonra pencerenin önüne bıraktım. Bu, sadece ses ve sis yayan, psikolojik etki yapan bir bombaydı. Bombayı içeriye atsaydım hepsi şehit olurdu. Dışarıda patladığı için kimseyi öldürmüş olması mümkün değil" diye konuştu.



SÖZLERİ YLE EYLEM LERİ ÇELİŞTİ

Yiğit'in "Bizden önce birileri Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunmuş ve kendileri bu saldırıdan kıl payı kurtulmuş olabilir. Hayatını kaybeden polisi de bizden önce gelen kişiler şehit etmiş olabilir. Bizim oraya birilerini öldürüp infial yaratmak amacıyla gönderilmiş olacağımızı düşünüyorum. İnfial için oraya gitsek, polisleri neden içeriden çıkartalım" sözleri ise, iddianamede yer alan eylemleriyle çelişti.



BİRBİRLERİNE DÜŞTÜLER

Zekeriya Kuzu'nun 'İsmail Yiğit Yüzbaşı araziye çıkınca 'Aranızda hizmet hareketinden olmayan var mı?' diye sordu' iddiasının da hatırlatılması üzerine darbeci yüzbaşı, "Benim yanımda olanların ifadesinde böyle bir şey yok ama çatışmadan dolayı kulaklarında işitme kaybı olduğunu söyleyen Zekeriya Kuzu'nun ifadesinde var. Ben kendisine işitme testi yapılmasını istiyorum. Ortada bir suç varsa, yüzbaşı olarak sorumlusu ben miyim? Ben emir komuta içinde uyguladım" dedi. Teğmen M. Burak İpek ise "TSK'nın tüm birimleri tarafından yönetime el konulduğunu düşündüm. Komutanlarımın emirlerine karşı gelmem mümkün değildi. Öldürüleceğimden korktum" dedi.





Duruşma salonunun önüne gelenler "Vur vur inlesin Pensilvanya dinlesin", "Kiralık tank yok hain var" gibi pankartlar ve attıkları sloganlarla