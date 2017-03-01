PKK’nın sözde 2 eyalet sorumlusu öldürüldü

Mardin’in Nusaybin ilçesinde çatışmada terör örgütü PKK’nın sözde biri bayan biri erkek 2 eyalet sorumlusu öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Mardin Valiliği tarafından sokağa çıkma yasağının uygulandığı Nusaybin ilçesi Doğanlı Mahallesi'ndeki PKK'lı teröristlerin bir evde saklandığı istihbaratını alan güvenlik güçleri operasyon düzenlendi. Operasyonda çatışma çıkan evde PKK'nın sözde eyalet sorumlularından kod adı Soro ve kod adı Zinnarin olan 2 terörist ölü ele geçirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.

