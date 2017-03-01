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Sabah ve A Haber dosyasını açıyor!

SABAH İNTERNET
  • Giriş Tarihi: 1.3.2017 17:11
Sabah ve A Haber Adil Öksüz dosyasını açıyor!
Sabah ve A Haber Adil Öksüz dosyasını açıyor!

SABAH Özel ekibi Ankara Akıncılar Üssü’nde incelemelerde bulunarak ın detaylarını araştırdı. Bu akşam A Haber ekranlarında yarın da SABAH sütunlarında yer alacak olan çarpıcı ayrıntılara göre Öksüz iki köyün arasında tel örgülerden atlayarak ve kaçmaya başladığı sırada yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün hain darbe girişiminde kilit isim olan firari terörist 'ün rotası ve kullandığı yöntemler deşifre oldu. Edinilen bilgiye göre Akıncı Üssü'nde darbeyi yönetirken milletin karşı darbesiyle şaşkına dönen Teröristbaşının Türkiye'deki gölgesi Adil Öksüz tel örgülerden atladı ve iki köy arasında bulunan bir noktaya çıktı.

İKİ KÖY ARASINDA YAKALANDI

Fethiye ve Kışla köyleri arasında koşmaya başlayan Öksüz bu sırada güvenlik güçlerince enselendi. Daha sonra serbest bırakılması ile sonuçlanan ifadelerinde 'Tarla bakıyordum' dediği alanda incelemeler yapan Sabah Özel ekibi Terörist Öksüz'ün ardında bıraktığı izlere ilişkin de çarpıcı bilgilere ulaştı.

ARAZİDE NELER BULUNDU?

Ayrıca FETÖ'cü Öksüz ve yanındakilerin kaçış güzergahında önemli izler ve materyaller bıraktıkları belirlendi. 15 Temmuz ihanetinin Türkiye'deki orkestra şefinin kaçışına ilişkin çarpıcı bilgi ve görüntüler bu akşam 21.00'da A Haber ekranlarında Orhan Sali ile Söz teması programında yayınlanacak.