Son Dakika: ABD'li komutan: Rusya terör örgütü YPG'yi vurdu

DEAŞ karşıtı koalisyon yetkilisi ABD'li Korgeneral Stephen Townsend, Rusya'nın Suriye'de ABD'nin desteklediği terör örgütü YPG'yi yanlışlıkla bombaladığını bildirdi.

Reuters'ın geçtiği habere göre; Korgeneral Townsend, yaptığı açıklamada Moskova'nın uyarılar üzerine Münbiç yakınlarındaki bölgeyi bombalamayı durdurduğunu belirtti:

"Çakışmayı önleme kanallarımızdan kısa sürede görüşme sağlanınca Moskova, bombalamayı durdurdu."

Washington ve Moskova, 2015 yılının ekim ayında, iki ülkenin uçaklarının Suriye hava sahasında karşı karşıya gelmesini önlemek amacıyla teknik bir anlaşma imzalamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, anlaşmanın Rus ve ABD'li hava güçlerinin Suriye hava sahasında karşı karşıya gelmesini önleyecek bir dizi kural ve sınırlama içerdiğini belirtiyor.

Rusya Savunma Bakanlığı ABD'nin iddiasını yalanladı

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'li Korgeneral Stephen Townsend'in, Rusya'nın Suriye'de ABD'nin desteklediği Suriyeli güçleri yanlışlıkla bombaladığı iddiasını reddetti.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'de ABD'nin desteklediği güçlerin bulundukları konumların, Rusya veya Suriye hava kuvvetleri tarafından bombalanmadığı savunuldu.

ABD'li yetkililerin, Suriye'de ABD tarafından desteklenen güçlerin bombalanması ihtimali üzerine kendileriyle daha önce irtibata geçtiği belirtilen açıklamada, herhangi bir kaza yaşanmaması için ABD tarafından verilen koordinatların Rus askeri yetkililer tarafından dikkate alındığı vurgulandı.

Açıklamada, Rusya veya Suriye hava kuvvetleri tarafından ABD yetkililerinin belirttiği koordinatlara herhangi bir saldırı yapılmadığının altı çizilirken, ABD ile "etkin iş birliğinin" devam ettirilerek terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelenin sürdürüleceği kaydedildi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu Komutanı Korgeneral Stephen Townsend, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Rusya'nın Suriye'de ABD tarafından desteklenen Suriyeli güçleri yanlışlıkla bombaladığını iddia etmişti.