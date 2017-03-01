Yeni vize düzenlemesi kimleri etkileyecek?

ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın imzalaması beklenen yeni vize düzenlemesinin, ülkede kalıcı oturma iznine sahip olan Yeşil Kartlıları (Green Card) ve halihazırda geçerli Amerikan vizesi taşıyanları etkilemeyeceği bildirildi.

İlk olarak Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yer alan ve Trump yönetimine yakın kaynaklara dayandırılan haberde, yeni vize düzenlemesinin sadece bundan sonraki vize başvurularını etkileyecek şekilde yapılandırıldığı iddia edildi.

Nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülke vatandaşlarına 90 gün ABD'ye giriş yasağı getiren 27 Ocak tarihli kararnameden farklı olarak yarın imzalanması beklenen düzenlemeden, kalıcı oturma iznine sahip Yeşil Kartlıların ve halihazırda elinde geçerli bir Amerikan vizesi olan kişilerin etkilenmeyeceği belirtildi.

Önceki kararnamesinin yürütmesi federal bir yargıç tarafından durdurulan Trump'ın, yeni düzenlemeyle herhangi bir hukuk engele takılmak istemediği, bu nedenle Beyaz Saray ekibinin hukukçularla yakın çalıştığı kaydedildi.

- Aynı ülkelerin vatandaşları etkilenecek

Haberde, önceki kararnamedekine benzer şekilde yeni düzenlemeden de yine aynı 7 ülkenin (Suriye, Irak, İran, Libya, Sudan, Yemen, Somali) vatandaşlarının etkileneceği ifade edildi.

Buna ilaveten yeni düzenlemede, ülkeye giriş yapan mülteciler arasında Hristiyanlara öncelik veren hükmün kaldırılmasının beklendiği, böylece muhtemel bir hukuki engelin en başta aşılmasının amaçlandığı belirtildi.

Mülteci programını 4 ay askıya alan ve Suriyelilere ikinci bir talimata kadar yasak getiren ilk kararnameden farklı olarak yeni düzenlemede yine mülteci programının bir süre askıya alınacağı ancak Suriyelilere diğer ülkelerden gelen mültecilerle aynı muamelenin yapılacağı da haberde yer alan bir diğer önemli husus olarak dikkati çekti.

Yeni düzenlemenin imzalanması ile uygulanmaya başlaması arasında bir zaman aralığının da konulacağı, böylece önceki uygulamada havalimanlarında girişlerde yaşanan görüntülerin engelleneceği kaydedildi.

Trump'ın 27 Ocak'ta imzaladığı ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 7 ülke vatandaşlarına 3 ay süresince ABD kapılarını kapatan kararnamesi, ikinci bir talimata kadar Suriyeli mültecilerin kabulünü durduruyor, ABD'nin mülteci programını ise 4 aylığına askıya alıyordu. Seattle kentinde görev yapan yargıç James Robart, 3 Şubat'ta hükümetin vize yasağının ülke genelinde askıya alınmasına hükmetmiş, Trump yönetiminin temyiz mahkemesine yaptığı başvuru da reddedilmişti.