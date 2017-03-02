Almanya'ya ilk tepki: Kabul edilemez!

Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş Bozdağ'ın katılacağı toplantının Alman makamlarca iptal edilmesi üzerine açıklama yaptı. İşte Kurtulmuş'un ifadeleri:

"Almanya'da yapılacak olan mitingler onların iç siyasetini etkilemek üzerine yapılan mitingler değildir. Demoktatik bir ülkede böyle bir yasaklama varsa prensip itibariyle asla kabul edilmesi mümkün değildir. Evetin de hayırın da önünü açmalı. Türk vatandaşlarının bilgilendirilmesini sağlayacak zemin hazırlanmalıdır. Bunlar demokrasinin gereğidir, eğer miting yapmayacaksanız nasıl oy verin diyeceksiniz. Yasaklama yoluna giderlerse bu kendi içinde de bir çelişkidir. Oy verin ama kampanya yapılmasın diyeceksiniz, asla demokrasiye uygun bir tavır değildir" dedi.