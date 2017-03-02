Astsubay: Evet FETÖ’cüyüm

Özel Kuvvetler Komutanlığı’na ilişkin 15 Temmuz davasında, FETÖ bağlantısını kabul eden tutuklu Astsubay Bekir Kurt, “Pişmanım” diyerek itirafçı oldu

Özel Kuvvetler Komutanlığı'na 15 Temmuz gecesi yapılan baskına ilişkin davanın ikinci duruşmasında, sanık Astsubay Bekir Kurt, etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirtip FETÖ bağlantısını itiraf etti. Amasya'da örgüt dershanesine gittikten sonra FETÖ'ye katıldığını anlatan Kurt, görev yaptığı her ilde kendisinden sorumlu örgüt "abi"lerinin adını verdi. 15 Temmuz günü darbe girişimine katılmadığını iddia eden Kurt, "Ben bu örgütün hain yüzünü 15 Temmuz'dan sonra gördüm. Bu yapının çökertilmesi adına bildiklerimi anlatacağım" dedi.



'BİRBİRİMİZE ATEŞ ETMEYELİM'

Kurt, darbe girişimi gecesi nöbetçi olduğunu belirterek, "Saat 22.00 sıralarında Boğaz köprülerinin kapatıldığını gördüm. Helikopterlerin ateş ettiğini, Gölbaşı Özel Harekât'a atılan bombanın dehşetini gördük. O gece hiçbir olaya karışmadık. Kimseden kanunsuz emir almadık. Darbe girişiminden sonra 12 gün göreve devam ettim. Ümit Bak albayı tanımıyorum. Ondaki listede adımın niye yazılı olduğunu bilmiyorum" diye konuştu. Darbe karşıtlarına ateş eden ekipte yer alan sanık Teğmen Bilal Tosun ise o geceyi şöyle anlattı: "Nizamiyenin önüne geldik. Helikopterden üzerimize ateş açıldı. Daha sonra nöbetçi subay Vural Volkan Bal bizi içeri aldı ve 'Nizamiyede emniyet alın' dedi. Biz de kimseyi yaklaştırmamak için havaya ateş açtık. Karşıdakilerin kim olduğunu bilmiyorum." Müşteki astsubay İsmail Oğuz ise, "Benim çatışmaya girdiğim ekip bunlar. Gelenleri tanımaması imkânsız. Okul komutanı geldi, 'Teslim olun' dedi. Ben bir buçuk saat bağırdım. 'Birbirimize kurşun sıkmayalım' dedim. Ancak dinlemediler" şeklinde konuştu.



12 TEMMUZ'DA 'ABİ' İLE BULUŞTUM

Ankara'da 12 Temmuz'da buluştukları "Nesimi" adlı örgüt "abi"sinin kendisine, "Ülkede sıkıntılar yaşanıyor. Bu yakınlarda bir subay senden yardım isterse yardımcı olur musun" dediğini aktaran itirafçı Bekir Kurt, "Subayın kim olduğunu sordum, söylemedi. 'O seni tanıyor' dedi, görüşmeyi sonlandırdık" dedi. Kurt, FETÖ'ye maaşının yüzde 5'ini himmet olarak verdiğini de anlattı.