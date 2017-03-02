Başbakan Yıldırım'dan Taşeron ve geçici işçilere müjdeli haber

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da, "15 Temmuz Darbe Girişimi - Küresel Satranç" temalı Uluslararası Demokrasi Kongresi'nde konuştu.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye bir daha darbelerle, bir daha vesayet heveslilerinin girişimleriyle muhatap olmayacak. 16 Temmuz sabahı, nasıl karanlıktan aydınlığa uyandıysa bu ülke, bundan böyle 16 Nisan'la birlikte artık bir daha vesayetlerin, demokrasi dışı güçlerin heveslerinin, hayallerinin hayata geçmeyecek şekilde yok olduğu bir günü bu büyük ülkeye inşallah kazandıracağız.

Milletin verdiği bu büyük mücadele bütün dünya halklarına bütün insanlığa önemli bir mesajdır. Hiçbir güç milli iradenin üstünde değildir. Halka rağmen varolmaya çalışan böyle karanlık yapılanmalar milli iradenin önünde diz çökmeye mahkumdur. Bunu 15 Temmuz bütün dünyaya göstermiştir. O gece darbecilerin ilk hedefi Sayın Cumhurbaşkanımızı al aşağı etmek seçilmiş hükümeti devirmekti. Şükürler olsun ki bunu başaramadılar. Darbercilere milletimizle omuz omuza durarak karşı koyduk, darbecilere darbeyi vurduk.

Daha önce bu kadar büyük bir ihanet yaşamadı bu millet. Üstelik FETÖ'cü hainler bu acıların hepsini bütün dünyanın gözü önünde bize yaşattılar. Bundan böyle bu asil millete hiç kimse böyle kötülükler yapamayacak. Milletin oylarıyla işbaşına gelen Cumhurbaşkanı'nı al aşağı etmek isteyenler bu kardeşik ruhunu verilen bu mesajı iyi değerlendirmelidir. O gece hainler kaybetti millet kazandı. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ülkemiz mevcut sistemin yol açtığı boşlukları da dolduracak. Zaman kaybetmeden muasır medeniyetler seviyesine kararlı bir şekilde yürüyeceğiz.

GEÇİCİ İŞÇİLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Salona girdiğimizden beri geçici orman işçilerinin sorunlarının çözümü konusunda taleplerinizi sağır sultan bile duydu. Sorununuzu en açık bir şekilde en yüksek perdeden burada huzurumda ilettiniz. Siz görevinizi yaptınız. Şimdi bize düşen sizin sorunlarınızı torunlara havale etmek değil çözmektir. Türkiye'de mevsimlik işçi geçici işçi taşeron işçisi ve buna benzer kamuda var olan önemli de bir sorunumuz var. Sorunları çözerken asla populizm yapmadık. Ümit verip arkasını getirmek bizim en büyük hassasiyetimizdir. Bu konuyu biliyoruz bunun çözümünün kolay bir iş olmadığını da biliyoruz. Herkesi mutlu edecek bir çözümü üretme konusunda gerek taşeron işçilerimiz gerek mevsimlik işçilerimiz bu sorunları çözmek için gereken talimatları verdim çalışmalarını yapıyorlar. İnşallah uygun bir çözüm mutlaka bulunacak. Biz hiçbir konuyu bugüne kadar çözümsüz bırakmadık bundan sonra da bırakmayız.''