Bırakın karargahı 7 soruyu falan! İşte asıl rahatsızlık

Hürriyet'in muhtıra kokan manşeti ve ardından gelen karikatür provokasyonu gündemdeki yerini korurken Haşmet Babaoğlu bugünkü yazısında "rahatsızlık" konusunun tahlilini yaptı. İşte Babaoğlu'nun yazısından öne çıkanlar:

Şu kesin!

Hürriyet'in meşum haberinin sorumluları hesap vermeli!

Ordunun dahli var mıdır, varsa ne kadardır, bilelim.

Bu da tamam!

Fakat ben esas "rahatsızlığı" bir kere daha hatırlatmak isterim.

7 soru 7 cevap formülüne aldırmayın...

Bilin ki, kim rahatsızsa...

Milletten; milletin 15 Temmuz'da darbeye canıyla kanıyla direnişinden rahatsız...

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MİLLETTEN RAHATSIZLAR, TEDAVİSİ YOK!