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Bırakın ı 7 soruyu falan! İşte asıl

  • Giriş Tarihi: 2.3.2017 11:34 Güncelleme Tarihi: 2.3.2017 11:55
Bırakın karargahı 7 soruyu falan! İşte asıl rahatsızlık
Bırakın karargahı 7 soruyu falan! İşte asıl rahatsızlık

'in muhtıra kokan manşeti ve ardından gelen karikatür provokasyonu gündemdeki yerini korurken Haşmet Babaoğlu bugünkü yazısında "" konusunun tahlilini yaptı. İşte Babaoğlu'nun yazısından öne çıkanlar:

Şu kesin!
'in meşum haberinin sorumluları hesap vermeli!
Ordunun dahli var mıdır, varsa ne kadardır, bilelim.
Bu da tamam!
Fakat ben esas "rahatsızlığı" bir kere daha hatırlatmak isterim.
7 soru 7 cevap formülüne aldırmayın...
Bilin ki, kim rahatsızsa...
Milletten; milletin 15 Temmuz'da darbeye canıyla kanıyla direnişinden rahatsız...

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MİLLETTEN RAHATSIZLAR, TEDAVİSİ YOK!