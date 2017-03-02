Bırakın karargahı 7 soruyu falan! İşte asıl rahatsızlık

Hürriyet'in muhtıra kokan manşeti ve ardından gelen karikatür provokasyonu gündemdeki yerini korurken Haşmet Babaoğlu bugünkü yazısında "rahatsızlık" konusunun tahlilini yaptı. İşte Babaoğlu'nun yazısından öne çıkanlar:
Şu kesin!
Hürriyet'in meşum haberinin sorumluları hesap vermeli!
Ordunun dahli var mıdır, varsa ne kadardır, bilelim.
Bu da tamam!
Fakat ben esas "rahatsızlığı" bir kere daha hatırlatmak isterim.
7 soru 7 cevap formülüne aldırmayın...
Bilin ki, kim rahatsızsa...
Milletten; milletin 15 Temmuz'da darbeye canıyla kanıyla direnişinden rahatsız...
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