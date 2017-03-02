Darbe girişimi gecesi gemide 'DEAŞ uçak kaçırdı' söylentisi

İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında yargılanan TCG Beykoz gemisinde görevli tutuksuz sanık Teğmen Ahmet A,"Gemide, 'DEAŞ uçak kaçırmış' şeklinde bir söylenti, spekülatif haberler vardı." dedi.

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında yargılanan TCG Beykoz gemisinde görevli tutuksuz sanık Teğmen Ahmet A, "Gemide, 'DEAŞ uçak kaçırmış. Limanlara ya da gemilerin üzerine gelebilir' şeklinde bir söylenti, spekülatif haberler vardı. Emir doğrultusunda rutin görevlerimi 15 Temmuz'da da yaptım." dedi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı şüpheli olduğu 270 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Saat 23.30'da seyre kalktıklarını anlatan tutuksuz sanık şöyle konuştu:

"Eğitim olmadığını anladık. Saat 01.00 gibi internet ve Whatsapp'a baktığımızda bir şeyler olduğunu anladık. Benim TCG Beykoz Komutanı görevini almama bir imza kalmıştı. Limandan ayrılırken standart muhabere cihazları ve benim telefonum açıktı. Daha sonra telefonların toplanması emri geldi. Benim gibi cep telefonları açık olan diğer 6 geminin kaptanıyla da iletişim halindeydik. Kalkışmayla alakalı kanunsuz bir emir gelmesi halinde kendi aramızda bu emri sorgulama kararı aldık. Gemide cephane yoktu. Verilen emirlerin suç teşkil etmediğini düşündüm."

Mehmet A, darbe girişiminden 2 gün sonra TCG Beykoz'un komutanlığını devraldığını, bu görevi de 6 ay yaptıktan sonra Güney Deniz Saha Komutanlığı Gözetleme ve Koordinasyon Merkezine atandığını ifade etti.

Tutuksuz sanık teğmen İsmail P. ise 15 Temmuz günü gemide nöbetçi olduğunu, rutin görevi dışında suç teşkil edebilecek herhangi bir görev icra etmediğini iddia etti.

"DEAŞ UÇAK KAÇIRMIŞ. LİMANLARA YA DA GEMİLERİN ÜZERİNE GELEBİLİR"

TCG Beykoz gemisinde Savaş Harekat Merkezi Subayı olarak görev yapan tutuksuz sanıklardan teğmen Ahmet A. da darbe kalkışması akşamı personelin gemiye gelmesiyle seyir hazırlıklarına katıldığını söyledi.

Gemide televizyon yayınının olmadığı, cep telefonlarının da toplatıldığını ifade eden Ahmet A, "Gemide, 'DEAŞ uçak kaçırmış. Limanlara ya da gemilerin üzerine gelebilir' şeklinde bir söylenti, spekülatif haberler vardı. Emir doğrultusunda rutin görevlerimi 15 Temmuz'da da yaptım. İllegal bir emir almadım." ifadelerini kullandı.

İDDİANAME

İzmir'de FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan bin 300 sayfalık iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede, Fetullah Gülen'in "birinci" şüpheli olduğu 267 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamaları yöneltilmişti.

Daha sonra hazırlanan ek iddianameyle 3 kişinin daha dosyaya eklenmesiyle sanık sayısı 270'e yükselmişti.