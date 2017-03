Değişim Türkiye’nin geleceği için

Referandum öncesi Anadolu mitinglerine başlayan Yıldırım, “Bu anayasa değişikliğini Erdoğan için değil, her doğan için yapıyoruz” dedi, Kılıçdaroğlu’na da “Çalış, senin de olsun” mesajı verdi

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, dün Amasya ve Tokat'ta halka seslendi. Cumhurbaşkanlığı sisteminin değişmesini öngören anayasa değişikliği ile ilgili 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi meydanlara inen Yıldırım'ın ilk durağı Amasya oldu. Yavuz Selim Meydanı'nda "Türkiye için evet" mesajı veren Yıldırım, "Türkiye'nin geleceği için bu değişikliği yapıyoruz" diye konuştu.



GÜNEŞ YARASALARA ÇİRKİN GÖZÜKÜR

Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda da coşkulu kalabalığa seslenen Yıldırım, Tokat'ta "Güneş yarasalara çirkin gözükür" diye bir söz olduğunu anımsatarak, "Bunlar istedikleri kadar rahatsız olsun, güneş evelallah 16 Nisan sabahı Türkiye'nin üzerine doğacak. Bunlar Tokat'a gelirse, siz bunları doğru Ballıca kayalıklarına götürün, Ballıca Mağarası'nın güzelliklerini görsünler. Hem de güneşin, aydınlığın kıymetini anlasınlar" dedi. Yıldırım, Tokat mitinginde platforma davet ettiği Fatih Çoruş ve Gönül Refahiyeli'nin de nikâhını da kıydı. Mitinge katılan vatandaşlara "Şahit misiniz?" diye soran Yıldırım, "evet" cevabı aldı. Çifte tavsiyeler veren Yıldırım damada, "itaat et rahat et" uyarısında bulundu. Vatandaşların "idam isteriz" sloganlarına cevap veren Yıldırım, öncelikli işlerinin anayasa değişikliği olduğunu belirterek, "Hele 16 Nisan'ı görelim" yanıtını verdi. Yıldırım'ın iki mitingdeki konuşmalarının diğer öne çıkan satır başları şöyle oldu:



BUNLARIN HAYATI HAYIR

(Yeni anayasa ile ilgili eleştiriler): Meclis'in görevlerinin tırpanlandığı, görevlerin azaltıldığı külliyen yalan. Meclis aksine daha da güçleniyor. Hükümet kendi işini yapacak, Meclis kendi işini yapacak. Bir yanda yürütme, bir yanda yasama ve denetim. Canı sıkılınca cumhurbaşkanının Meclis'i feshedeceği külliyen yalan. Bunların hayatı hayır. Bunlardan hayır gelmez. Bunlar hangi işe evet dediler. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne hayır, dünyanın en büyük havaalanına yine hayır, Marmaray'ı yaparsın bunlar yine hayırcı. Bunlar her hayırlı işin arkasında sürekli hayır diyerek işleri engelleyerek buraya geldiler. Bazılar tek adam olacak diyor. Allah aşkına siz şimdi belediye başkanı seçiyorsunuz. Amasya'da iki belediye başkanı mı var. Cumhurbaşkanı bir tane, doğru. Kılıçdaroğlu'nun hatırı için bir tane daha mı seçeceğiz. İstiyorsa gelsin muavin olsun engel yok. Bu sistemde ona da yer var. Kıskanma ne olur biraz daha çalış senin de olur. Tek adam seçiyoruz ama iki sandık arasında yetki veriyoruz. Cumhurbaşkanı tamam ama güçlü olan millet. Milletten güçlü kimse yok. Sandıkta geliyor, sandıkta gidiyor.



KILIÇDAROĞLU'NA: HADİ ORADAN

(Kılıçdaroğlu'nun "Sandığa gideceksiniz, haysiyetiniz ve şerefinizle hayır diyeceksiniz sözlerine): Hadi oradan. Benim vatandaşım evet de hayır da dese onurlu ve şereflidir. 'Hayır' diyenleri onurlu, demeyenleri aşağılayacaksın; yazıklar olsun size.



EVET ÇIKACAK SİZ DE BİTECEKSİNİZ

(Bölücü terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinin, "Bu referandumda 'evet' çıkarsa biz biteriz" dediğini hatırlatarak) Evet çıkacak, siz de biteceksiniz, FETÖ de bitecek. 16 Nisan'da sandığa gidiyoruz ve 18 maddelik anayasa değişikliği için kararımızı veriyoruz.



NEDEN AMASYA'DAN BAŞLIYORUZ?

Anadolu'dayız Anadolu'da ilk durağımız Amasya. Neden Amasya'da başlıyoruz. Elbette bunun bir manası var. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarken Amasya'ya geldi. (...) 1919'da burada dediğiniz evetle birlikte Cumhuriyet kuruldu. İşte 16 Nisan'da yapılacak referandumun temelini de Amasya'da atıyoruz. Sizden bu şehre yakışır bir sonuç bekliyoruz. Bu Anayasa değişikliğini Erdoğan için değil, her doğan için yapıyoruz. Cumhuriyetimizi milletin iradesiyle bu günlere getirdik. İlk mitingimizi de Amasya'dan başlatıyoruz. Milletin istikrarını yine milletin kararlılığı kurtaracaktır. Söz milletindir, karar milletindir, yetki milletindir. Millet neyi uygun görürse o olur. Gerisi teferruattır.