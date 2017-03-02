Diyarbakır Lice ve Hazro'da sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçelerindeki 12 mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice ve Hazro ilçelerinin dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten teröristleri etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, operasyon bölgelerinde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla Lice'nin Dibekköy, Çağdaş, Yolçatı, Tepe, Kabakaya, Ortaç, Yalaza, Bağlan, Çavundur, Dolunay ve Oyuklu köyleri ile Hazro'nun Çitlibahçe köyünde 2 Mart 2017 günü saat 14.00'den geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildiği kaydedildi.