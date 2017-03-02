FETÖ davaları mart takvimini doldurdu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan 13 davanın ilk duruşması ile devam eden 4 davanın duruşmaları, İstanbul ağır ceza mahkemelerinin mart takvimini doldurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmaların bazıları sürerken, açılan davalarda sanıklar birer birer hakim karşısına çıkmaya devam ediyor.

Mahkemelerde bir yandan 15 Temmuz sürecinde açılan davaların, bir yandan da 17-25 Aralık'tan sonraki kumpas davalarının sanıklarının yargılaması sürüyor.

AĞIR CEZA MAHKEMELERİNİN MART AYI FETÖ DAVALARI İLE GEÇECEK

İstanbul Adliyesindeki 5 ağır ceza mahkemesinin mart ayı gündeminde FETÖ'ye ilişkin 17 dava bulunuyor.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanımı, akademik ve medya yapılanması, İstanbul Valiliği, AKOM ve Türk Telekom binalarının işgalinin de aralarında bulunduğu 13 davanın sanıklarının yargılanmasına bu ay başlanacak.

İŞTE DURUŞMALAR

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Deniz Harp Okulu Komutanı Tu¨mamiral Mesut Özel'in alıkonulmasına ilişkin 5'i tutuklu 2'si firari 9 subayın yargılanmasına, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak. Sanıkların üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacağı davanın ilk duruşması, 6 Mart Pazartesi yapılacak. Duruşma, hafta boyunca devam edecek.

- ByLock kapsamında tutuklanan 19 asker ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde 7 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.

- FETÖ'nün Marmara Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin tutuklu 15 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde 7 Mart'ta görülecek.

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Gayrettepe'deki Türk Telekom binasının işgaliyle ilgili rütbeli 13 askerin İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına 9 Mart'ta başlanacak.

- Darbe girişimine teşebbüs ettikleri iddiasıyla Hava Harp Okulu öğrencilerine yönelik aralarında subayların da bulunduğu 72'si tutuklu 75 asker hakkında açılan dava, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince 13 Mart'ta görülmeye başlanacak. Sanık sayısının fazla olması nedeniyle duruşmalar Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılacak. Duruşma bir hafta sürecek.

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul Valiliğini işgaline ilişkin 12'si tutuklu 90 askerin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına, 13 Mart'ta Silivri'de başlanacak. Duruşmalar bir hafta devam edecek.

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde AKOM'u işgal ettiği gerekçesiyle 5'i tutuklu 9'u rütbeli 17 asker, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde 14 Mart'ta hakim karşısına çıkacak. Duruşma 15 Mart'ta da sürecek.

- "ByLock" kapsamında tutuklanan 10 askerin yargılanmasına, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince 20 Mart'ta başlanacak.

- "ByLock" soruşturması kapsamında açılan ve aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 61'i tutuklu 86 polisin yargılanacağı davanın ilk duruşması, 20 Mart'ta İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de yapılacak. Sanıkların, "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

- "ByLock" kullandıkları belirlenen Hava Harp Okulunda görevli bazı subayların aralarında bulunduğu davanın ilk duruşması İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki duruşma salonunda 21 Mart'ta yapılacak.

- FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen askerlerle ilgili 18 sanıklı davanın ilk duruşması 22 Mart'ta İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde başlayacak.

- FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına ilişkin yürütülen ve aralarında Atilla Taş, Oğuz Usluer, Bülent Ceyhan, Ünal Tanık, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ufuk Şanlı ve Hanım Büşra Erdal ile "fuatavni'' hesabının kurucusu olduğu tespit edilen Said Sefa'nın da bulunduğu 25'i tutuklu 29 sanığın yargılanması, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde 27-28-29-30-31 Mart'ta gerçekleştirilecek.

- FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen askerlerle ilgili 19 sanıklı davanın ilk duruşması, 29 Mart'ta İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.

DEVAM EDENLER DE VAR

Takipsizlikle sonuçlanan bazı soruşturmalarda usulsüzlük yaptıkları, ''kurgulanmış soruşturmalar'' kapsamında aralarında müşteki Engin Dinç'in de bulunduğu bazı istihbaratçı polislerle bir mahkeme başkanını dinledikleri ve emniyetteki serverları sildikleri iddiasıyla firari sanık Fetullah Gülen ve dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli 44 polisin "FETÖ/PDY'nin yo¨neticisi ve u¨yesi olmak", "casusluk" ve ''özel hayatın gizliliğini ihlal'' suçlarından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına, 8-9 Mart'ta devam edilecek.

FETÖ/PDY'nin, ''Tahşiyecilere kumpas kurduğu" iddiasıyla firari sanık Fetullah Gülen ile aralarında Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın da bulunduğu 9'u tutuklu 33 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde 20-21-23-24 Mart'ta görülecek.

FETÖ/PDY kapsamında eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Erol Demirhan'ın da aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 143 polisin yargılandığı "casusluk ve yasa dışı dinleme" davasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde 8-9 Mart'ta devam edilecek.

Takipsizlikle sonuçlanan, "17 Aralık soruşturması"nda kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla FETÖ elebaşı firari Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 67 sanığın yargılandığı davasının duruşması bugün ve yarın görülecek.