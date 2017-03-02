FETÖ’nün A takımının da sonu geldi

FETÖ soruşturmalarında sıra ihanet örgütünün ABD olmak üzere yurt dışındaki kadrolarına geldi. Örgütün tepe yönetiminde yer alan ve darbe girişiminin planlamasında rol oynayan, isimlerin iadesi istenecek.

FETÖ ihanet örgütünden hesap soran Türk Adaleti, FETÖ'nün başta ABD olmak üzere yurtdışındaki ihanet kadrolarını da yakın takibe aldı. Teröristbaşı Fetullah Gülen'in en yakınında yer alan sözde kurmayları isim isim belirleniyor.

FUATAVNİ'Yİ YÖNETİYORDU

Savcılıklarca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, ihanet girişiminin yurtdışındaki ayağını oluşturan hainler ile Türkiye'den kaçan FETÖ'cülerin iade süreçleri başlatılacak. Akşam'ın haberine göre, Mercek altına alınan hainlerin başında, Gülen ile birlikte ABD'de yaşayan ve teröristbaşı Gülen'den sonra en etkili isim olan İsmail Büyükçelebi geliyor. 2014 yılında Türkiye'ye gelerek FETÖ adına faaliyetlerde bulunduğu belirlenen Büyükçelebi, Cumhurbaşkanlığı tarafından İngilizce hazırlanan "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Paralel Devlet Yapılanması" adlı kitapta FETÖ'nün beyin takımını oluşturan 10 isim arasında da yer alıyor. Büyükçelebi, ABD'deki vakıf ve okullarının finansından sorumlu. İfade veren FETÖ'cüler "fuatavni" adlı twitter hesabının Büyükçelebi tarafından yönetildiğini itiraf etmişlerdi.

MEDYA ELİ ASLANDOĞAN'DA

FETÖ'nün Ortak Değerler Birliği ve Türk Amerikan Birliği adlı STK'ların başındaki isimler de, yakın markaja alındı. Ortak Değerler Birliği'nde, FETÖ adına alınan kararların uygulanması ve medyaya servis edilmesini Alp Aslandoğan organize ediyor. Aslandoğan, Gülen Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliğini de yürütüyor.

TABAN FBI'I ZİYARET ETMİŞTİ

Türk Amerikan Birliği yönetiminde ise teröristbaşı Gülen'e en yakın isimlerden Faruk Taban bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde FBI'yı ziyaret eden FETÖ heyetinde de yer alan Faruk Taban, eski Başkan Obama ve başkanlık yarışını kaybeden Hillary Clinton'a yakınlığı ile tanınıyor.

TEK TEK TESPİT EDİLİYORLAR

Büyükçelebi, Aslandoğan ve Taban'a bağlı onlarca hain de isim isim tespit ediliyor. Cumhurbaşkanlığı'nın hazırladığı kitapçıkta FETÖ'nün beyin takımı olarak gösterilen Cevdet Türkyolu ve Cemil Koca da, iade listesinde yer alacaklar.

İADE DOSYALARI HAZIRLANIYOR

ABD'den iadesi istenecek Adem Yavuz Arslan, Emre Uslu, Tuncay Opçin ile yargı imamı Ahmat Can'ın da dosyaları hazırlanıyor. NATO'da görevliyken, ABD'ye iltica talep eden terörist Tuğgeneral Mustafa Zeki Uğurlu'nun da iadesi istenecek.