Halisdemir ailesinden darbeci askerlere uyarı!

"Halisdemir'in ailesi bir istekte bulundu. İki gündür bazı sanıklar, şehit Halisdemir'i ifadelerinde referans gösteriyor. Bu durum, darbecilere müdahale ederken şehit olan Halisdemir'in ailesini üzmektedir. Aile, sanıkların savunmalarında Halisdemir'in adını zikretmelerini istemiyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın duruşmasında, şehit Ömer Halisdemir'in ailesinin de avukatı olduğunu belirterek, "Halisdemir'in ailesi bir istekte bulundu. İki gündür bazı sanıklar, şehit Halisdemir'i ifadelerinde referans gösteriyor. Bu durum, darbecilere müdahale ederken şehit olan Halisdemir'in ailesini üzmektedir. Aile, sanıkların savunmalarında Halisdemir'in adını zikretmelerini istemiyor." dedi.