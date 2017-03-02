X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Halisdemir ailesinden darbeci askerlere uyarı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

sinden askerlere uyarı!

AA
  • Giriş Tarihi: 2.3.2017 17:06
Halisdemir ailesinden darbeci askerlere uyarı!
Halisdemir ailesinden darbeci askerlere uyarı!

"'in si bir istekte bulundu. İki gündür bazı sanıklar, şehit Halisdemir'i ifadelerinde referans gösteriyor. Bu durum, lere müdahale ederken şehit olan Halisdemir'in ailesini üzmektedir. Aile, sanıkların savunmalarında Halisdemir'in adını zikretmelerini istemiyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın duruşmasında, şehit Ömer 'in sinin de avukatı olduğunu belirterek, "Halisdemir'in ailesi bir istekte bulundu. İki gündür bazı sanıklar, şehit Halisdemir'i ifadelerinde referans gösteriyor. Bu durum, darbecilere müdahale ederken şehit olan Halisdemir'in ailesini üzmektedir. Aile, sanıkların savunmalarında Halisdemir'in adını zikretmelerini istemiyor." dedi.