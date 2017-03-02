HDP'li vekilden seçmene hakaret

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, referandumda 'evet' oyu verecek olanlara hakaret etti. HDP'nin 'hayır' kampanyasını başlatmak için İzmir'e giden Önder, 'evet' oyu verenlere 'Mal' diyerek hakaret etti.

"AYIKTIRMAYIN BÖYLE DEVAM ETSİNLER!"

HDP'nin 'hayır' kampanyasını başlatmak için İzmir'e gelen Önder, "Bu referandumda hayır oyu çıkmıştır ama zalimlerin haberi yok, daha mal mal oturuyorlar orada" dedi. HDP anayasa değişikliğinin oylanacağı referandum öncesi 'hayır' kampanyasını İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'da aynı anda gerçekleştirdiği programla başlattı. İzmir'de Tepekule Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programa milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Dilan Dirayet Taşdemir, Mizgin Irgat ve Ertuğrul Kürkçü, parti merkez yönetim kurlu üyeleri ve partililer katıldı. Toplantıda konuşan Sırrı Süreyya Önder, "Bu referandumda 'hayır' oyu çıkmıştır ama zalimlerin haberi yok, daha mal mal oturuyorlar orada. Türkiye halklarının en net hayır cevabı tahakkuk etmiştir bunun sesi ayın 16'sında onlara gidecek 16'sına kadar ayıktırmayın böyle devam etsinler" diye konuştu.

ÖCALAN SLOGANLARI ATILDI

HDP'li vekil konuşmasında, "Sayın Öcalan'a saygı ve teşekkürlerimizi göndermek istiyorum. Eminim salon da böyle istiyordur. Bu partinin bütün seçilmişleri sayın öcalan'a, sayın öcalan dediği için onlarca yıl hapisle yargılanıyor. 'Sayın'ı hak edene söylemekten bizi hiç bir şey alı koyamaz hak etmeyene de kurban ederiz." şeklinde konuştu. Sırrı Süreyya Önder'in konuşmasından sonra salonda eli kanlı teröristbaşı Abdullah Öcalan lehinde sloganlar atıldı.



DERVİŞ UĞURLU